Fin pour Guti?

José María Gutiérrez est sur le fil. L’entraîneur actuel d’Almeria pourrait être licencié si l’équipe ne gagne pas contre le Deportivo de La Coruña ce samedi. Les Andalous ne sont plus en ascension directe et portent six matchs sans connaître la victoire, ajoutant deux des 16 derniers points possibles.

L’ancien joueur du Real Madrid pourrait être la dernière victime de Sheikh Turki Al-Sheikh, qui a déjà montré que le pouls ne tremblait pas lorsqu’il s’agissait de tirer des entraîneurs. De plus, on pourrait dire que c’est sa spécialité. Depuis son atterrissage en juin à Almeria, il a déjà été «inculpé» à deux: un Oscar Fernandez juste atterrir et Pedro Enmanuel, lorsque l’équipe occupait un lieu de montée directe.

La signature de José María Gutiérrez a surpris tout le monde à l’aube du 5 novembre, sauf pour ceux qui connaissaient personnellement le cheikh. Almeria traversait une chute des résultats avec l’ancien entraîneur, mais ils occupaient des postes de promotion directe. Profitant de la mauvaise séquence de l’équipe, Turki Al-Sheikh nommé pour un coach média, qui a donné beaucoup à parler, et a trouvé Guti.

Il n’a pas répondu aux attentes

Depuis son arrivée à Almeria, il a réalisé six victoires, cinq nuls et six défaites en 17 matchs. Mauvais chiffres pour une équipe dont l’objectif clair est la promotion en Première Division.

Et il y avait aussi des dégâts sur le terrain. José María Gutiérrez, comme il veut être appelé maintenant, a dû se tenir au courant de certaines informations qui assuraient qu’il était sorti avec ses joueurs: «Si quelqu’un trouve une photo de moi dans une discothèque, je démissionne et je rends tout l’argent ». Voilà à quel point le technicien était franc.

Non seulement s’inquiète de l’absence de victoires, mais aussi du mauvais match. Et, dans la folie de Turki Al-Sheikh, son obsession est le spectacle à tous les niveaux: la voiture dessine à domicile pour encourager l’assistance des passe-temps, gaspiller de l’argent sur le marché des transferts (17 millions ont été dépensés pour les incorporations) et jeu attrayant sur le terrain, quelque chose que Guti n’obtient pas et qui met en colère le propriétaire du club.

José María Gutiérrez a l’occasion de prendre le vol ce samedi contre Dépor, dans une vraie finale pour un technicien qui pourrait être la dernière victime du bien Turki Al-Sheik, qui va bientôt nous surprendre avec un autre des siens.