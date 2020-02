Finale du Super Bowl 2020: calendrier et où regarder le match de Kansas City en direct à la télévision

Ce week-end vient l’un des événements sportifs les plus attendus de l’année: le Super Bowl 2020, une date incontournable aux États-Unis et également suivie dans le reste du monde. Vérifiez à quelle heure et où regarder à la télévision et en ligne le Finale NFL entre Kansas City – San Francisco 49ers au Hard Rock Stadium de Miami. La réunion aura lieu dans la nuit du dimanche au lundi de 00:30 heures -Pinular Schedule- et peut être vu à la télévision via la chaîne #Vamos de Movistar.

49ers de Kansas City et San Franscisco ce sont les deux équipes qui disputeront cette année le Super Bowl 2020. Il s’agit de l’un des événements les plus attendus dans le monde du sport et qui fête déjà sa 54e édition. La finale de la NFL va se jouer Dimanche 2 février dans le Stade Hard Rock à Miami.

La Super bol C’est un événement qui transcende le simple sport. Les performances musicales, les publicités, tous les détails attirent l’attention de millions de followers à travers le monde. A cette occasion, la musique sera assurée par Jennifer Lopez et Shakira, qui animera le temps de repos, tout en Demi Lovato sera chargé d’interpréter l’hymne national des États-Unis avant le début du match. Bien que ce ne soit pas le seul moment émotionnel, car il y aura un hommage après la mort récente de Kobe Bryant dans un accident d’hélicoptère.

Kansas City ou San Francisco 49ers. L’une des deux équipes sera chargée de succéder aux vainqueurs du Super Bowl aux New England Patriots, vainqueurs du trophée Vince Lombardi lors de la dernière édition. Le Super Bowl 2020 peut être vu dans télévision en direct via la chaîne #Vamos, de Movistar de 00:30 du dimanche soir au lundi – horaire péninsulaire; 23h30 dimanche, aux îles Canaries.