Flavio Briatore avoue avoir vaincu le coronavirus et critique les politiciens: “Tout le monde sous-estime le virus”

L’ancien directeur sportif de Renault et ami de Fernando Alonso, Flavio Briatore, a parlé à la télévision italienne de l’émission “L’Aria que tira” sur la crise des coronavirus qui frappe tellement l’Italie, en plus de révéler que la maladie est passée au mois de décembre.

«J’étais malade en décembre. Elle avait une fièvre très élevée, des douleurs aux poumons et des difficultés à respirer. Cela m’a duré une dizaine de jours. Après que le virus a éclaté en Italie, mon médecin m’a dit qu’il devait avoir un coronavirus“Avoua Briatore.

Aussi, l’italien était très critique de la gestion de crise: «Tous ont sous-estimé le virus, aucun ne l’a pris au sérieux. En janvier, l’OMS a déjà dit à tout le monde de se préparer, et personne ne l’a fait. C’était une erreur de la part de la politique mondiale“Dit Briatore, visiblement en colère contre la direction.

Briatore a été énergique: »Si j’avais été ministre et que j’avais connu une maladie en Chine et dans une région avec laquelle mon pays a de nombreux contacts, j’aurais envoyé quelqu’un ou je serais parti. Je pense qu’aucun ministre européen ne s’est rendu à Wuhan et aucun ne s’est armé de masques et de respirateurs pour le moment. Cela vous permet de comprendre que nous sommes gouvernés par des personnes inappropriées“A conclu l’ancienne Renault.