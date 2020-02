Floyd Mayweather affirme qu’il a choisi de ne pas mettre KO Conor McGregor au début afin qu’ils puissent avoir un match revanche, rejette les spéculations de Manny Pacquiao

Floyd Mayweather a affirmé qu’il avait délibérément décidé de ne pas éliminer Conor McGregor au début de leur premier combat afin de mettre en place un match revanche 2020.

La légende de la boxe à la retraite 50-0 a déclaré en novembre qu’il travaillerait aux côtés de Dana White pour revenir cette année et a maintenant révélé qu’il envisageait deux combats – contre Conor McGregor et Khabib Nurmagomedov.

. – .

Conor McGregor a connu ses premiers succès tandis que Floyd Mayweather s’est assis

Réfléchissant sur le premier combat de McGregor, qu’il a remporté par KO au dixième round, Mayweather a déclaré à Drink Champs: «Pour le combat contre Conor McGregor, je ne me suis pas vraiment entraîné.

«Tout ce que j’ai fait, c’est faire des pompes et des redressements assis, boxer quelques fois, frapper le sac plusieurs fois.

«Le camp d’entraînement était à différents endroits, parfois je n’allais pas au gymnase pendant une semaine.

«Je l’ai pris au sérieux, mais je voulais m’amuser dans le combat et je voulais divertir les gens.

.

Mayweather a accéléré le rythme après trois tours et a finalement gagné par arrêt

«Vous devez donner un spectacle aux gens, alors j’ai donné un spectacle aux gens.

«Si je voulais aller là-bas et le baiser et le faire exploser dès la sortie, j’aurais pu le faire.

“Mais mon truc, c’est que si je l’avais fait, ce ne serait probablement pas la deuxième partie.”

DES AVIS

Deontay Wilder vs Tyson Fury 2 prévisions de poids lourds de Joshua, Whyte et plus

MIS À JOUR

Calendrier de boxe 2020, tous les principaux combats et résultats à venir

DRAME

Regardez le boxeur venir sonner en costume d’affaires, assommé avec une seconde à gauche

choc

Tyson Fury vs Deontay Wilder 2 date, heure de début au Royaume-Uni et ce qui a été dit jusqu’à présent

verdict

Mike Tyson explique où Fury et Wilder se classent face aux meilleurs poids lourds

‘Conte de fée’

Mike Tyson aime la résilience de Fury et explique pourquoi il pourrait prendre la ceinture de Wilder

Travail rapide

Garcia n’a besoin que de 80 secondes pour KO Fonseca alors que Haney se retire de l’entrevue d’après-combat

ne peut pas manquer

Fury vs Wilder 2: Comment regarder et regarder en direct la confrontation des poids lourds

date du journal

Heure de départ de Fury vs Wilder UK: quand l’anneau commencera pour un énorme match revanche

Occupé

Depuis Fury v Wilder 1, il y a eu un combat à la WWE, une discussion avec le pape et des KO brutaux

Plus tard dans la conversation, Mayweather a parlé davantage de ses plans de retour.

Il a déclaré: «Rien que cette année, avec les deux combats sur la table, les chiffres sont élevés là-haut.

«Mes chiffres peuvent atteindre quelque 600 millions de dollars. J’ai même parlé de combattre Khabib et Conor le même jour.

“Je combattrais Khabib pendant la journée et je combattrais Conor la nuit …

. – .

Mayweather a également nommé le dernier conquérant de MMA de McGregor, Khabib, comme un adversaire potentiel de la boxe.

“Vous devez vous rendre compte, je ne lutte pas contre les boxeurs. J’ai déjà prouvé au monde que je suis le meilleur dans ce domaine.

“Je n’ai pas besoin d’être sur la liste livre pour livre. Ce n’est plus la liste livre pour livre, c’est la liste Mayweather pour Mayweather. J’ai dépassé cela. “

Concernant un éventuel match revanche de Manny Pacquiao, Mayweather a conclu: «Je ne sais pas pourquoi ils continuent de dire ça.

«À la fin de la journée, il a continué à parler de ma peur.

. – .

Floyd Mayweather contre Manny Pacquiao a généré un demi-milliard de dollars

«Il est allé faire une publicité, la publicité ESPN, m’a dit que j’avais peur et qu’ils étaient irrespectueux pendant des années.

«C’est finalement arrivé, il a cuisiné, maintenant il supplie pour un match revanche.

“Mon truc, c’est que si vous réussissez bien la première fois, vous ne devez pas recommencer.”

.