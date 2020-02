Flux de commentaires exclusif alors que les jeunes Reds affrontent la Ligue 1 en FA Cup

Les enfants de Liverpool chercheront à montrer ce qu’ils peuvent faire lors de leur rediffusion de la FA Cup contre Shrewsbury à Anfield ce soir.

Le club de League One est sorti de deux buts pour réclamer un match nul impressionnant contre les dirigeants en fuite de la Premier League le mois dernier.

Le patron de Shrewsbury, Sam Ricketts, ne fera pas face à Jurgen Klopp ce soir, le manager de Liverpool prenant la soirée

Jurgen Klopp et ses vedettes de l’équipe première sont maintenant en congé d’hiver et les Reds alignent leurs jeunes joueurs à Anfield ce soir.

Harvey Elliott, 16 ans, Curtis Jones, 19 ans, et Pedro Chirivella, 22 ans, sont parmi les joueurs les plus expérimentés de l’alignement de départ avec un total combiné de 23 apparitions en équipe première pour les Reds.

Jones entrera dans l’histoire en tant que plus jeune capitaine de Liverpool à 19 ans et cinq jours.

Un voyage à Chelsea attend le vainqueur au cinquième tour et Shrewsbury a maintenant une grande chance de passer à travers la décision de Klopp de donner la nuit à ses joueurs seniors.

talkSPORT sera sur Merseyside pour vous offrir une couverture en direct et exclusive de ce qui devrait être une cravate intrigante.

Liverpool vs Shrewsbury: Comment écouter

La rediffusion du quatrième tour de la FA Cup débutera à 19 h 45 le mardi 4 février.

Le commentaire complet de l’Anfield sera en direct sur talkSPORT, avec notre couverture commençant à 19h.

Mark Saggers vous apportera toute la préparation avant notre commentaire en direct avec Jim Proudfoot et Stuart Pearce.

Pour vous connecter, cliquez ici pour la diffusion en direct ou cliquez sur le lecteur radio ci-dessous.

Vous pouvez également écouter via l’application, sur la radio DAB et sur 1089 et 1053 MW.

Liverpool vs Shrewsbury: Composition de l’équipe

Liverpool: Kelleher, Williams, Hoever, Van den Berg, Lewis, Chirivella, Clarkson, Cain, Elliott, Jones, Millar.

Subs: Jaros, Hardy, Gallacher, Dixon-Bonner, Boyes, Bearne, Norris.

Shrewsbury: O’Leary, Pierre, Goldbourne, Edwards, Williams, Whalley, Lang, Love, Goss, Ebanks-Landell, Laurent.

Subs: Murphy, Beckles, Sears, Walker, Udoh, Cummings, Hart.

