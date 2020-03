Fonctionnalités, quoi de mieux pour les visioconférences?

Le chat vidéo est l’une des seules choses qui permet aux gens et aux entreprises de communiquer face à face les uns avec les autres pendant la pandémie de coronavirus. Il se connecte sans le faire physiquement.

Il existe toutes sortes de produits à utiliser, mais il semble que deux d’entre eux soient les plus populaires: Google Hangouts et Zoom, alors décomposons-les pour voir celui qui convient le mieux à vos besoins de chat vidéo.

Qu’est-ce qui fait de moi un expert? Eh bien, j’ai fait des recherches, mais j’ai également essayé d’utiliser les deux pour un appel avec mes parents, ma tante et mon oncle, et deux cousins ​​lundi soir. Voici ce que vous devez savoir:

Google Hangouts

C’est assez simple: cliquez sur Hangouts (remarque: nous parlons de Hangouts, pas de Hangouts Meet. Il y a une différence!), Partagez le lien vers le chat avec vos amis ou invitez des personnes sur l’application sur votre téléphone et c’est parti ! Vous avez un chat vidéo gratuit!

La chose que je dirais est que les Hangouts sont utiles pour un petit groupe. Une fois que nous sommes arrivés à cinq appelants, c’est devenu un peu chaotique avec plusieurs personnes qui se parlent en même temps, donc vous devrez peut-être dire à tout le monde de couper le son et de se relayer (bien que ce ne soit pas aussi amusant!). Mais vous pouvez également utiliser des emojis et des GIF dans le chat, ce qui peut ajouter de la saveur à une conversation.

Encore une fois, je souligne: c’est gratuit et à un ou deux clics d’être utilisé. La simplicité est la clé.

Zoom

Il est conçu pour les réunions professionnelles, donc certaines des choses amusantes que vous pouvez ajouter dans Hangouts sont disponibles (il y a une fonctionnalité intéressante à laquelle j’arriverai dans une seconde). Mais je l’ai trouvé un peu plus facile et plus organisé à utiliser pour les grands groupes. Et bien qu’il existe une option gratuite, elle ne peut accueillir que jusqu’à 100 personnes et les réunions sont limitées à 40 minutes, donc si vous ne voulez pas payer d’argent, vous devrez peut-être avoir un Happy Three-Quarters-of-a-Hour virtuel. Après cela, l’option Pro coûte 14,99 $ par mois. L’option Business (19,99 $ par mois) est destinée à 300 participants, et Enterprise (19,99 $ par mois avec un minimum de 50 hôtes) peut atteindre 500.

Et puis vous pouvez également faire des arrière-plans virtuels, ce qui est bien:

Cependant, si vous effectuez un appel professionnel, notez que cette fonctionnalité peut être utilisée par les administrateurs:

S’il est activé par un administrateur de compte, le «suivi de l’attention» permet (ou peut même exiger) aux hôtes de réunion qui partagent leur écran de voir si l’application Zoom du participant n’est pas mise au point (pas ouverte et active sur leur écran) pendant 30 secondes. Il n’y a pas de fonction de notification pour les participants.

C’est ça! Chat heureux.

.