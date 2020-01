Football Association accusée d’avoir échoué les jeunes arbitres car les leçons ne sont pas tirées de l’affaire Max Ormesher

La Fédération de football a été accusée d’avoir fait défaut à de jeunes arbitres après qu’un responsable de match de 14 ans ait été invité à témoigner sur les abus de la ligne de contact devant les entraîneurs qu’il accusait.

Le cas de Ramsey Travers est presque identique à celui de Max Ormesher, mis en évidence par talkSPORT il y a près de deux ans.

Cela a incité sa mère, Ceri Travers, à appeler à une refonte du traitement des jeunes arbitres.

Les affaires concernant Ramsey Travers et Max Ormesher présentent des similitudes frappantes

“J’ai été choquée de voir que Manchester FA mettrait un enfant de 14 ans dans cette situation”, a-t-elle déclaré.

Dans un communiqué, la County FA a déclaré: “Manchester FA est déterminé à garantir que tous les processus disciplinaires permettent la tenue d’une audience équitable, en particulier lorsque des mineurs de moins de 18 ans sont impliqués.”

Le 8 septembre 2019, Travers a affirmé qu’il était continuellement soumis à des abus verbaux “ agressifs ” de la part de deux entraîneurs de Brendon Bees Junior Moins de 12 ans, alors qu’il arbitrait son tout premier match.

Après avoir soumis son rapport de match, la FA du comté a demandé à Travers de témoigner contre les hommes lors d’une audience disciplinaire, à laquelle ils seraient présents.

On lui a dit que cela se ferait par liaison vidéo mais avec les hommes qu’il avait accusés de regarder. Ceri Travers a déclaré à talkSPORT: “Quand j’en ai parlé à Ramsey, il m’a dit:” S’ils me le font, je renoncerai à l’arbitrage “.”

Ayant été informé que l’adolescent ne participerait pas à l’audience, Manchester FA l’a conduite en son absence et a jugé que les poursuites contre les entraîneurs n’étaient pas prouvées, ce qui signifie qu’ils ne seront passibles d’aucune sanction.

Manchester FA a également été accusé de ne pas avoir obtenu de déclarations de témoins avant l’audience.

Après avoir dit à Travers qu’il pouvait être sanctionné pour ne pas être venu, la FA du comté a par la suite choisi de ne pas porter d’accusation.

Dans une lettre à Mme Travers, vue par talkSPORT, la CFA a insisté sur le fait qu’elle avait suivi correctement les procédures nationales de sauvegarde et disciplinaires de la Fédération de football.

Le père de Max Ormesher, Graham, a ajouté: «Je suis à la fois choqué et déçu. La FA a donné à Max l’assurance personnelle que des changements seraient apportés.

“De toute évidence, ces assurances n’ont pas été suivies d’actions.”

Manchester FA a ajouté qu’elle «restait déterminée à garantir que les jeunes arbitres puissent opérer dans un environnement sûr».

Les responsables de Wembley insistent sur le fait qu’un processus judiciaire équitable pour tous ceux qui assistent à une audience est d’une importance capitale pour la Football Association.

Mme Travers, un cadre RH, supervise les procédures de plaintes entre les employés.

“Nous ne mettrions jamais, jamais ces deux personnes dans la même pièce”, a-t-elle ajouté. “Pourtant, c’est ce qui se passe avec les AF du comté.”

.