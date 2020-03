▶ Coronavirus en Espagne en direct, en direct: aujourd’hui, dernière minute, qu’est-ce que c’est, symptômes du nouveau coronavirus, vaccin possible pour covid 19, mutation covid 19 | Les mesures du travail couvrent 19 | Carte des coronavirus en Andalousie, Alicante, Madrid et dans d’autres villes

Mis à jour le 17/03/2020 à 18h17

Le coronavirus dans Espagne est arrivé en retard Janvier 2020, lorsque la première île infectée de La Gomera. Cet individu était de nationalité allemande qui était venu à cet endroit avec ses amis, qui avait eu des contacts avec une personne malade COVID-19 en Allemagne.

Puis dans Depor.com Nous verrons comment cela a été évolution de ce virus très contagieux, il a déjà a fait plus de 514 morts dans moins de deux mois. Vous pouvez aussi continuez ici en direct tout sur les symptômes de nouveau coronavirus, la vaccin possible cela mettrait fin à cette pandémie et le carte des villes les plus touchées du territoire espagnol comment sont Madrid, Catalogne, Pays Basque, Andalousie, entre autres.

Coronavirus en Espagne: suivez ici minute par minute:

Jusqu’à présent, le Ministère de la Santé et conseils régionaux d’Espagne a un total de 11 650 personnes infectées, 530 déchargées et 514 morts ont été détectées. Ensuite, nous verrons le chiffres exacts pour chaque ville de ce qui a été la propagation de ce virus dans Territoire espagnol:

INFECTED CITY DEAD4871Madrid355 1866Catalogne41765Pays Basque36683Andalousie11567Castilla La Mancha17541La communauté valencienne13431Castilla y León12355La Rioja5313Navarra2292Galice3207Aragon12193Asturies1153Extrémadure3148Canarias297Murcie-92Baleares158Cantabrie-17Melilla-1Ceuta-

Qu’est-ce que le nouveau coronavirus?

Selon la Organisation mondiale de la SANTE (QUI) est une maladie infectieuse causée par un virus qui se serait formé dans un laboratoire de Wuhan, Chine. Jusqu’à présent, il n’avait pas été détecté chez l’homme. Le COVID-19 provoquer un maladie respiratoire semblable à la grippe (rhume) ou au froid.

Quels sont les symptômes les plus courants de COVID-19?

Jusqu’à présent, les symptômes les plus courants du coronavirus comprennent la toux, la fièvre, une tache dans les poumons, les cas les plus graves devenant une pneumonie. La recommandation de l’OMS a été de se laver les mains fréquemment pendant au moins 20 secondes.

Le vaccin contre le coronavirus est-il trouvé en Chine?

L’Académie militaire chinoise des sciences médicales a annoncé qu’elle allait commencer sous peu les essais cliniques de ce vaccin contre le coronavirus, une maladie qui a mis tout le monde sur la sellette après être devenue une pandémie.

Le Dr Chen Wei est celui qui a effectué la recherche pour le développement de ce médicament, qui est en cours d’analyse depuis plus d’un mois. Ces études sont basées sur celles menées pour trouver des vaccins contre Ebola.

«Le vaccin est l’arme scientifique la plus puissante pour mettre fin au coronavirus. Si la Chine est le premier pays à inventer une telle arme et que nous obtenons nos brevets, cela démontrera les progrès de notre science et l’image d’un pays géant », a déclaré Chen à CCTV.

Qu’est-il advenu des mesures de travail en Espagne après l’épidémie de COVID-19?

“L’arrêté royal sur les mesures d’urgence extraordinaires approuvé par le Conseil des ministres pour faire face à l’impact économique et social de Covid-19 prévoit que les municipalités peuvent allouer jusqu’à 300 millions de l’excédent de 2019 pour financer les dépenses d’investissement dans le domaine de la services sociaux et promotion sociale », comme le rapporte le site Expansión de España dans son article “Dernières nouvelles: crise du coronavirus”.

Carte des coronavirus en Espagne, en Amérique latine et dans le monde:

VOUS POUVEZ ÉGALEMENT ÊTRE INTÉRESSÉ:

VIDÉOS CONNEXES:

Le président du gouvernement espagnol annonce des mesures pour le coronavirus. (Vidéo: .)