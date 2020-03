▶ Fox Sports Premium [En vivo, Gratis y online] Comment et où regarder tous les matchs de la Super League argentine et d’autres événements sportifs | FOX Sports Premium GRATUIT | FOX Sports SUR et FOX Play | Comment regarder FOX légalement et tous les matchs de la Copa Libertadores 2020 | Super League argentine | Pérou | Mexique | Argentine | Chili | Venezuela | Espagne | États-Unis hors-jeu

ICI, FOX Sports Premium GRATUIT EN LIGNE | FOX Sports SUR | FOX Play | FOX Sports est l’entité la plus élevée qui représente la société FOX aux États-Unis, qui réunit différentes marques pour atteindre environ 100 millions de téléspectateurs en un seul week-end avec du contenu sportif exclusif à travers ses émissions en ligne, via Télévision par câble et téléchargement direct dans certains pays grâce à son application pour Android et iOS.

FOX Sports il inclut dans son panneau d’affichage de télévision sportive la FS1, FS2, FOX Soccer Plus et FOX Sports. Les propriétés numériques de FOX Sports ils incluent également le site officiel et l’application FOX Sports, qui fournit un streaming vidéo en direct du contenu de FOX Sports, scores instantanés, statistiques et alertes sur les appareils déjà mentionnés. En outre, FOX Sports et la plate-forme de transmission sociale, La caféine posséder conjointement Caffeine Studios qui crée un contenu exclusif de sports électroniques, sports et divertissement en direct

En outre, ces dernières années, il y a eu un énorme changement dans cette chaîne qui a fait Disney, en raison de l’accord millionnaire qui avait concrétisé la vente par 71 millions de dollars, être le principal responsable de la chaîne dans le monde. C’est pour eux que FOX Sports partager également du contenu avec ESPN, les deux seuls médias qui émettent le Coupe des Libertadores 2020 officiellement sur leurs plateformes numériques.

Mais quoiComment regarder FOX Sports LIVE EN LIGNE GRATUITEMENT? C’est possible? Comment obtenir un abonnement Premium pour voir tous les matches de la Copa Libertadores 2020? Dans cet article, nous ferons une petite revue de toutes les options offertes par l’argent

▶ Comment et où regarder FOX Sports Premium, Fox Sports 2, Fox Sports 3, Fox Play Live, en direct et en ligne

Malheureusement pour les fans qui n’aiment pas payer les abonnements en ligne, la chaîne FOX Sports et toutes ses variantes ont un coût dans n’importe quel pays du monde. Si vous voulez voir du contenu de cette chaîne, vous aurez besoin d’un abonnement payant premium qui permet d’accéder au catalogue en ligne de cette chaîne et de toutes les autres. Cependant, voici quelques options pour le voir “gratuit” si vous ne voulez pas payer pour voir son contenu:

▶ Voir FOX Sports comme un ensemble de câbles payants

Dans certains cas, les câblo-opérateurs utilisent des forfaits qui incluent différents canaux pour leurs abonnés, donc les contrats avec eux ne concernent pas des transmissions spécifiques, mais un groupe d’options FOX Sports 1, FOX Sports 2 et FOX Sports 3.

De plus, en raison de la popularité des matchs du Coupe des Libertadores 2020 et d’autres événements sportifs, les forfaits ont tendance à être renouvelés et à rendre certaines chaînes indépendantes afin qu’elles soient acquises séparément, bien que celles qui ont le câble depuis longtemps conservent leur programmation originale sans modifications.

Si vous voulez voir FOX Sports gratuitement à la télévision, il est préférable de vérifier si cette chaîne fait partie du package TV que vous avez déjà Vous pourriez être agréablement surpris si vous êtes un client fidèle et que votre forfait d’années pourrait inclure un canal de FOX Sports Premium sans s’en apercevoir

▶ Puis-je regarder FOX Sports ENTIÈREMENT GRATUIT?

Une autre option un peu évidente à voir FOX Sports gratuit C’est avec l’aide d’un ami. Les partis de la Coupe des Libertadores 2020 C’est une compétition si populaire que nos connaissances sont très susceptibles de la voir aussi. Si c’est le cas, ils pourraient avoir le canal de paiement sur leur propre câble.

Si tel est le cas, n’hésitez pas à leur demander si vous pouvez regarder votre match préféré avec eux. Peut-être qu’en mode merci, vous apporterez quelque chose à partager ce jour-là, mais vous regarderez FOX Sports gratuit sans rien payer de plus que ce que vous utilisez dans les transports et la nourriture.

▶ Regardez FOX Sports GRATUITEMENT pendant 30 jours

Comme Netflix et autres services de streaming internet, Fox sports Il vous permet de rejoindre votre service de paiement de manière totalement gratuite, afin que vous puissiez profiter de tout son contenu pendant un mois sans aucun engagement. Pour ce faire, vous devez utiliser votre compte Google Play ou App Store pour télécharger votre application ou le faire via Sure Video

Avant qu’ils ne soient remplis 30 jours, il vous suffit de résilier votre abonnement et vous ne serez pas facturé le mois suivant. Pour cette “astuce”, vous devrez disposer d’une carte de crédit ou de débit liée à la boutique virtuelle de votre appareil, sinon, vous ne pourrez pas utiliser cette option.

Il va sans dire que si le 30 jours, le paiement sera effectué automatiquement afin que vous continuiez à profiter du service. Si vous ne souhaitez pas que cela se produise, vous devez l’annuler avant cette date et utiliser une autre carte avec un autre e-mail pour vous réinscrire et obtenir FOX Sports Free indéfiniment, même s’il est possible que votre appareil mobile doive également être changé afin qu’il ne reconnaisse pas que vous avez déjà passé ces 30 jours gratuitement.

▶ FOX Sports Free avec comptes partagés

Fox sports vous permet d’utiliser un compte de paiement sur plusieurs appareils différents. Cette information est vitale pour ceux qui veulent économiser de l’argent ainsi que pour ceux qui ne veulent absolument rien payer et regarder la chaîne gratuitement.

Si vous avez un ami ou un parent qui a embauché Fox Sports Play, l’application pour regarder la chaîne en streaming sur Internet, vous pouvez emprunter le compte juste pour voir vos matchs ce jour-là et profiter de l’analyse complète de la page avec les tableaux proposés par l’application.

▶ Téléchargez FOX Sports Premium pour Android et IOS

Fox Sports et d’autres chaînes sont dans l’application FOX (Photo; Google Play)

Comme l’indique la description officielle de l’application: «avec l’application FOX Sports, profitez en direct des meilleurs événements sportifs du monde tels que l’UEFA Champions League, l’UEFA Europa League, * Conmebol Libertadores, Bundesliga, Superliga Argentina, La Liga MX, CONCACAF Champions League, NFL, MLB, UFC, Premier Boxing Champions, WWE, Formula 1 et toutes nos productions originales et bien plus encore. “

TÉLÉCHARGEZ GRATUITEMENT l’application FOX Sports Latin America pour AndroidTÉLÉCHARGEZ GRATUITEMENT l’application FOX Sports Latin America pour iOS

Cependant, cette application n’a que le contenu de la Coupe des Libertadores 2020 dans Le Brésil, afin que seuls les habitants de ce pays puissent profiter de cette programmation à moins que certains services externes ne soient utilisés pour modifier GPS de l’appareil mobile. Ce dernier n’est pas recommandé car il pourrait entraîner la fermeture définitive du compte de paiement de la demande.

Fox Sports Premium: comment regarder sur Cablevision

Dans les décodeurs Flow Box, HD et MAX vous trouverez le signe de FOX Sports Premium sur le canal 603 et le signal de TNT Sports sur le canal 604. Les mêmes canaux s’appliquent aux Flow App. Si vous avez un décodeur numérique, vous pouvez trouver ici le signal FOX Sports Premium sur le canal 123 et le signal de TNT Sports sur le canal 124.

FOX Sports Premium dans Telecentro

Beaucoup de gens se demandent de quel canal il s’agit FOX Sports dans Cablevision, Telecentre et DirecTV pour regarder la Coupe des Libertadores 2020 en direct. Dans ce cas précis, FOX Sports c’est le canal 24 (105 en HD) tandis que FOX Sports 2 est le canal 25 (106 en HD), uniquement pour l’Argentine.

Chaînes de télévision pour suivre la Copa Libertadores 2020

Pérou: FOX Sports, FOX Sports 2, FOX Sports 3 et FOX PlayArgentine: FOX Sports, FOX Sports 2, FOX Sports 3, FOX Sports Premium et FOX PlayBrésil: FOX Sports, FOX Sports 2, SporTV, SporTV 2, SporTV 3 et GloboChili: FOX Sports, FOX Sports 2, FOX Sports 3 et FOX PlayColombie: FOX Sports, FOX Sports 2, FOX Sports 3 et FOX PlayÉquateur: FOX Sports, FOX Sports 2, FOX Sports 3 et FOX PlayParaguay: FOX Sports, FOX Sports 2 et FOX Sports 3Uruguay: FOX Sports, FOX Sports 2, FOX Sports 3 et FOX PlayBolivie: FOX Sports, FOX Sports 2 et FOX Sports 3

