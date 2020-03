Coronavirus dans Pérou, aujourd’hui vendredi 20 mars. Depor.com vous informe vivre y en direct tout ce qui concerne l’avancement de COVID-19 dans notre pays. Rapports officiels du ministère de la Santé (Minsa), nombre de morts, cas d’infectionle Couvre feu, Les Quarantaine de 15 jours, messages de président de la République, Martín Vizcarra y autres détails de ce qui cause cette terrible maladie.

▶ Coronavirus au Pérou | Suivez ici en direct et en direct: la conférence de Martín Vizcarra

AUJOURD’HUI, vendredi 20 mars

13:28 heures | Le ministre de l’Intérieur Carlos Moran: «Un bon nombre de policiers ont été testés. Deux d’entre eux ont été testés positifs, mais nous ne pouvons révéler leur nom ou leur identité. “13:23 heures | ¡URGENT! Martín Vizcarra annonce un changement de ministre dans le portefeuille Santé: «Nous avons jugé bon d’apporter un changement majeur de la part de l’équipe du Conseil des ministres. La ministre de la Santé, Elizabeth Hinostroza, qui a donné tous ses efforts, son professionnalisme pour travailler dans cette situation d’urgence, à notre avis, nous avons jugé opportun de la remercier pour son travail, mais aussi une évaluation rigoureuse des événements nous oblige à prendre la décision de à remplacer par un autre professionnel. Il est aussi médecin, mais il doit être un expert en santé publique. La médecine est un vaste domaine où il existe des spécialités. Dans l’après-midi, nous prêterons serment au nouveau ministre de la Santé. “13:18 heures | Vizcarra: “Ce matin, j’étais avec le ministre de la Défense à la Villa Panamericana. Nous voulons allouer tout cet ensemble – les 7 tours de 20 étages – pour faire un hôpital pour répondre à cette urgence. Le plus grand hôpital du pays est le Rebagliati. Il a 1400 lits. Dans la villa panaméricaine, il y aura 3 000 lits. ESSALUD va permettre les 900 premiers lits dans les deux premières tours, avec le soutien des Forces Armées ».13:15 heures | Vizcarra: “Aujourd’hui, nous avons sorti le DU-029 que nous avons approuvé tard dans la nuit. Il a une série de sujets importants: environ les 300 millions pour le soutien aux entreprises pour MYPE, le budget pour RREE, pour faciliter le rapatriement des Péruviens à l’étranger (près de 13 millions). »

[LO ÚLTIMO] Martín Vizcarra: “Nous avons jusqu’à 10 faux appels du même téléphone vers la ligne d’urgence 113” ► https://t.co/oYIW8cxAGV pic.twitter.com/k91nAU4vNU

– Canal N (@canalN_) 20 mars 2020 13:09 heures | Vizcarra: «Nous devons être unis entre les pouvoirs de l’État. Certes, certaines villes ont des particularités qui nécessitent une petite adaptation de la norme. Faites-le. Je ne me lasserai jamais de le répéter: le virus ne se déplace pas tout seul. Les gens le déplacent. S’ils s’arrêtent, nous arrêtons le virus. »13:06 heures | Martín Vizcarra: «Le virus ne se déplace pas seul, il se déplace avec les gens. Aidez-nous. “13:05 heures | Martín Vizcarra: “À La Libertad, il y a plus de détenus qu’à Lima“13:02 heures | Martín Vizcarra: “Nous avons évalué 4318 citoyens. Parmi eux, 263 ont été testés positifs pour le coronavirus, 28 hospitalisés et 5 sont en soins intensifs“13h00 heures | Martín Vizcarra: “Je veux regretter la mort de 4 compatriotes, touchés par le coronavirus. C’est un fait tragique, ça fait mal à nos proches et à tous les Péruviens“12:59 heures | Début de la conférence de presse du Président de la République, Martín Vizcarra.

# PerúEsEstaEnNuestrasManos

Le président @MartinVizcarraC et les ministres d’État rendent compte des mesures et actions mises en œuvre dans l’état d’urgence nationale.

En direct: https://t.co/UesulSsG4S https://t.co/RSVWVxvcDo

– Présidence péruvienne (@presidenciaperu) 20 mars 2020 12:45 heures | Le Premier ministre Vicente Zeballos a parlé de la mort de l’homme de 69 ans du coronavirus: “Les enquêtes sont menées, non seulement dans le domaine médical, mais surtout au sein de la police pour définir les responsabilités. Ce patient est allé à l’hôpital le mardi 17, et s’il avait des symptômes sévères, il aurait dû être détenu. Cela ne s’est pas produit et il a été convenu que rentrer à la maison et être isolé, mais décédé hier. Cela ne peut pas rester du côté médical, l’affaire est en cours pour une enquête approfondie “.Vicente Zeballos 12:08 heures | ¡LE DERNIER! Une femme de 75 ans décède victime de coronavirus. C’est la quatrième personne à mourir au Pérou de COVID-19 à l’hôpital Edgardo Rebagliati. Voici plus d’informations: Quatrième tué par un coronavirus au Pérou: Minsa confirme la mort d’une femme de 75 ans par Covid-19.12:05 heures | Bref Martín Vizcarra offrira une conférence de presse.

# PerúEEstaEnNuestrasManos En quelques minutes, conférence de presse du président @MartinVizcarraC. pic.twitter.com/E9xORFz9aJ

– Présidence péruvienne (@presidenciaperu) 20 mars 2020 12:00 heures | SHABBY! Le ministère de la Santé Il affirme que de faux appels au 113 ont été signalés concernant des patients atteints de coronavirus.

#YoMeQuedoEnCasa Dans de petites actions, nous pouvons montrer notre solidarité et notre empathie! Soyons responsables de l’utilisation des lignes téléphoniques et rappelons que nous avons d’autres canaux de communication disponibles. # PerúEEstaEnNuestrasManos pic.twitter.com/VLr9l00Wqb

– Ministère de la Santé (@Minsa_Peru) 20 mars 2020 UCAYALI | Le Médiateur demande au gouvernement régional qu’un lieu soit établi pour transporter les passagers qui sont situés loin et qui doivent être mobilisés sur deux bateaux.

# COVID_19 Nous demandons à @GoreUcayali de désigner rapidement un environnement approprié pour transférer les passagers qui sont en #DistanciamientoSocial dans deux bateaux, qui sont arrivés hier à #Pucallpa de #Iquitos. pic.twitter.com/6znb63XtBx

– Ombudsman du Pérou (@Defensoria_Peru) 20 mars 2020 AREQUIPA Live | Le gouverneur régional d’Arequipa, Elmer Cáceres, assure: “Les trois personnes infectées à Arequipa sont venues de l’étranger”.11:50 heures | N’oubliez pas que la facture d’eau du En mars, Sedapal peut être payé en 12 versements maximum. Cette mesure a été imposée pour aider les familles qui ne peuvent pas travailler pendant la période de quarante LIBERTÉ en direct | La PNP (Police nationale du Pérou) a signalé que deux maires de Trujillo ont été arrêtés. Ils sont Jhon Vargas (Ascope) et Andrés Chávez Vargas (Virú). Cela s’est produit lorsque les personnes susmentionnées ont tenté de participer à une réunion d’autres autorités régionales avec le ministre des Transports.11 h 30 | Le Président de la République, Martín Vizcarra, la Ministre de la Santé, María Hinostroza et le coordinateur syndical du secteur de la santé au Pérou se réunissent pour adopter des mesures urgentes pour protéger les patients et les travailleurs contre le COVID-19.10h30 | Le Président de la République, Martín Vizcarra visité les environnements de la Villa Panamericana de Villa El Salvador, la qui sera utilisé comme site pour les patients dont le test de coronavirus.

# PerúEEstaEnNuestrasManos Président @MartinVizcarraC a inspecté la mise en œuvre des environnements dans la Villa Panamericana, un endroit qui accueillera les patients diagnostiqués avec # COVID19. pic.twitter.com/C3YFGX1qaW

– Présidence péruvienne (@presidenciaperu) 20 mars 2020 10:20 heures | Le cinquième jour de État d’urgence nationale la Police nationale du Pérou infomó que tôt aujourd’hui s’est arrêté à 194 personnes à Lima et 114 dans la province de Callao pour avoir circulé pendant les heures de «l’immobilisation sociale».

▶ Cas de CORONAVIRUS confirmés par le MINSA dans tout le Pérou

194 | Lima11 | Loreto6 | Lambayeque5 | Callao4 | Cuzco3 | Áncasch3 | Arequipa2 | Huánuco2 | La Libertad2 | Piura1 | ICa1 | Mère de Dieu

En savoir plus sur CORONAVIRUS:

▶ Cas de CORONAVIRUS confirmés par le MINSA à Lima

Sillon: 23 Miraflores: 20 Jesús María: 18 Cercado de Lima: 10 San Isidro: 9 San Miguel: 9 San Martín de Porres: 7 Villa El Salvador: 7 San Juan de Lurigancho: 6 Pueblo Libre: 6 El Agustino: 5 Comas: 5 Carabayllo: 5 Santa Anita: 5 San Borja: 4 Surquillo: 4 Independencia: 4 Rimac: 3 Chorrillos: 3 San Juan de Miraflores: 3 Puente Piedra: 3 Villa María del Triunfo: 2 Magdalena del Mar: 2 La Molina: 2 Ate : 2 Lynx: 2 Breña: 2 Callao: 2 Los Olivos: 2 Ancón: 1 La Punta: 1 La Victoria: 1 San Luis: 1 Barranco: 1 Cieneguilla: 1 Chaclacayo: 1 Lurín: 1

Ils n’ont pas besoin: 11

▶ Nombre de décès dus au coronavirus au Pérou

Le dernier rapport du ministère de la Santé (MINSA) la mort de 4 Péruviens: 3 au Pérou et 1 en Espagne.

Jeudi 19 mars: un homme de 78 ans décède à l’hôpital de la Force aérienne péruvienne (FAP).

Jeudi 19 mars: un homme de 69 ans décède à l’hôpital Edgardo Rebagliati.

Jeudi 19 mars: un homme de 47 ans décède à l’hôpital le 2 mai.

Mercredi 18 mars: un homme de 49 ans décède, résidant en Espagne (Madrid).

Le nombre de morts du Coronavirus au Pérou

▶ Lorsque Martín Vizcarra a décrété l’état d’urgence

Martín Vizcarra a déclaré ceci Dimanche 15 mars il État d’urgence nationale, l’isolement social obligatoire et la fermeture de toutes ses frontières dans le cadre d’une série de mesures extraordinaires pour faire face à la pandémie de COVID-19. À ce jour, ils ont été signalés 234 cas de coronavirus au Pérou.

▶ Quand Martín Vizcarra Curfew a reçu l’ordre d’arrêter le coronavirus

Lors d’une conférence de presse, Martín Vizcarra a annoncé un couvre-feu national pour se conformer aux mesures indiquées dimanche dernier. Le déclenchement de coronavirus c’est un État d’urgence à travers le pays, de sorte que le Président de la République a émis un couvre-feu à appliquer depuis 20 h 00 à 5 h 00 le lendemain.

▶ Nouvelles sur le coronavirus au Pérou: quelles chaînes de télévision transmettent des informations sur COVID-19?

En territoire péruvien, on sait que América Televisión en direct, Canal N en ligne, Panamericana Television en direct, ATV en direct, TV Pérou (chaîne officielle), Latina en direct, RPP TV, Exitosa et Willax TV.

▶ Où regarder Canal N LIVE?

Movistar TV (Pérou): Channel 108 (Satellite)

Movistar TV (Pérou): Channel 8 (SD) et Channel 708 (HD)

Movistar TV (Chili): Chaîne 787 (satellite)

Star Globalcom (Pérou): Channel 8

▶ Sites officiels pour en savoir plus sur le coronavirus

Informations sur coronavirus (OMS)

Coronavirus: Aperçu de cette condition (OMS)

Coronavirus Questions et réponses (OMS)

▶ Définitions de Minsa pour Coronavirus [COVID 19]

Qu’est-ce que le coronavirus?

Les coronavirus (CoV) sont une large famille de virus qui peuvent provoquer diverses affections, du rhume aux infections respiratoires graves.

Enquête actuellement sur un coronavirus a émergé dans la ville de Wuhan, en Chine, qui a été appelée “Covid-19”.

80% des cas présentés dans le monde, ils se présentent comme une grippe normale et sont faciles à gérer, tandis que 20% peuvent faire une complication mineure, 10% ont besoin d’une hospitalisation.

Comment COVID 19 est-il transmis?

Elle se transmet de personne à personne par des gouttelettes qui sont expulsées par une personne malade lorsqu’elle parle, tousse ou éternue.

Le gouttelettes Ils peuvent être inhalés par des personnes proches du patient et restent également sur tout type de surface (mains courantes, tables, stylos, entre autres) et peuvent être touchés par les mains.

Le virus Il pénètre dans notre corps lorsque nous touchons nos yeux, notre nez et notre bouche avec nos mains sans nous laver.

▶ Où contacter pour recevoir de l’attention sur le coronavirus

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous appeler au sans frais 113 depuis n’importe quel opérateur fixe ou mobile, écrivez-nous à WhatsApp 952842623 ou par la poste infosalud@minsa.gob.pe. Nous servons 24 heures sur 24, 365 jours par an.

▶ VOUS POUVEZ AUSSI LIRE:

▶ VIDÉOS CONNEXES:

En quoi les symptômes du coronavirus et de la grippe sont-ils différents? Coronavirus: Déclarations Martín Vizcarra (Trome) Minsa enlèvera le cadavre d’un défunt par coronavirus après plus de 15 heures | VTT | TROME