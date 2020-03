CORONAVIRUS PERU | Alerte SOS dans le Pays. Aujourd’hui, Samedi 28 mars dans Par il te dit minute par minute y tous les détails sur le décès, infections et chiffres officiels du ministère de la Santé, dans cette État d’urgence où nous sommes prêts à combattre le COVID-19. À la fin du vendredi 27, il y a 635 cas confirmés, ainsi que onze décès selon les chiffres officiels.

Le jeudi dernier 26, Martín Vizcarra a annoncé le nombre de personnes infectées par COVID-19 et aussi celle des personnes décédées de cette maladie. Entre autres, le président de la République a annoncé que la quarantaine sera étendue aux 13 jours et aussi la sortie du CTS jusqu’à un montant de 2400 semelles.

Coronavirus au Pérou, samedi 28 mars: incidents

Coronavirus Pérou | Le ministre de la Santé, Victor Zamora inspecte l’hôpital Hipólito Unanue, à El Agustino, pour vérifier que le personnel dispose des outils nécessaires, du bon état des installations et de la qualité des soins aux patients.Coronavirus Pérou | Le gouvernement péruvien a publié une norme qui autorise les municipalités à fournir et à distribuer les produits de première nécessité aux populations les plus vulnérables. Coronavirus Pérou | Près de 28 000 décès dans le monde dus à COVID-19 | Le nouveau coronavirus a jusqu’à présent causé 27 989 décès dans le monde depuis son apparition en décembre, selon un bilan établi ce samedi par l’. sur la base de sources officielles.Coronavirus Pérou | Vizcarra: “Nous devons voir les expériences réussies avec le coronavirus dans d’autres pays pour pouvoir l’appliquer ici au Pérou.”Coronavirus Pérou | Vizcarra: «Si nous respectons l’isolement social, nous empêcherons le virus de se propager davantage. Cela dépend de tous les Péruviens. Nous coordonnons avec l’ambassadeur de Chine et il accepte très gentiment de collaborer avec les mécanismes d’action. »Coronavirus Pérou | Vizcarra: “Écoutez, nous sommes déjà le 13e jour de cet état d’urgence et je dois féliciter les forces armées et la police nationale péruvienne. Ce fut un travail très professionnel. En ma qualité de président, je vous remercie. Je suis sûr qu’avec le leadership des ministres, cela sera possible. »Coronavirus Pérou | RAPPORT MINSA | Telle est la situation du coronavirus # COVID19 au Pérou jusqu’à 00h00 le 28 mars. Rapport officiel du MINSA Coronavirus Pérou | Vizcarra: «Plus de 213 millions de soles sont transférés aux municipalités, ce qui touchera plus de 10 millions de personnes vulnérables. Le ministre du Développement et de l’Inclusion sociale a annoncé qu’un million de ménages ont déjà 380 semelles. De ce groupe, un demi-million sont déjà dans les comptes des familles pour être retirés d’un GAB »Coronavirus Pérou | Vizcarra: “Parlez à votre famille. Dites aux enfants pourquoi vous devez faire cet effort pour rester à la maison. Ils sont plus intelligents que nous ne le pensons. Le ministère du Logement réalise des modules avec des équipements pour servir les gens.”Coronavirus Pérou | Vizcarra: «Cet effort pour toucher 3 millions de familles a, jusqu’à hier, atteint 1 million de familles (avec le bonus de 380 soles). Et au cours de la semaine, nous contacterons les autres familles. »Coronavirus Pérou | Vizcarra: “Nous avons délivré les deux secrets suprêmes: l’enregistrement du non-respect des mesures d’isolement social et obligatoire, les contrevenants seront identifiés par leur nom et leur identité. Cette liste de contrevenants est renvoyée au Bureau du Procureur, de sorte qu’elle indique le type de délits que ce type de citoyen commet et puisse assumer la responsabilité de ses actes. Réfléchissez bien avant de partir, car vous allez recevoir tout le poids de la loi. »Coronavirus Pérou | Vizcarra: “Hier, la publication officielle est sortie à El Peruano où nous avons officialisé les annonces que nous avions faites au cours de la journée. La prolongation de l’état d’urgence et de l’isolement social et obligatoire jusqu’au 12 avril est désormais officielle. Arrêté d’urgence: transfert aux municipalités de tout le Pérou de 213 millions de soles pour pouvoir acquérir et distribuer les produits de première nécessité pour le panier essentiel, destiné aux familles les plus nécessiteuses ».Coronavirus Pérou | Vizcarra: “Les Péruviens qui ne respectent pas les règles devront faire face à un processus devant le ministère public, leur mépris ne restera pas impuni. Dans le code pénal, il est typique que cela entraîne une privation de liberté et une amende ».Coronavirus Pérou | Vizcarra: “Hier, nous avons également publié le décret suprême d’appel de la réserve des Forces armées, des années 2018, 2019 et de ceux qui viennent de sortir diplômés.”Coronavirus Pérou | Vizcarra: «La suspension des cotisations des travailleurs à l’. est officialisée. Une subvention de 35% a également été accordée à la masse salariale des travailleurs qui gagnent jusqu’à 1 500 soles ».Coronavirus Pérou | Vizcarra: ““33 sont dans l’USI et 30 d’entre eux ont une ventilation mécanique, 31 se portent bien.”Coronavirus Pérou | Martín Vizcarra: “2646 personnes arrêtées hier. Plus de 26 000 depuis la mise en quarantaine. Presque 1984 se trouvent dans la région de Libertad, plus que dans la ville de Lima. »Coronavirus Pérou | Martín Vizcarra: “671 sont positifs, cela représente un peu plus de 6% des personnes évaluées”Coronavirus Pérou | Début de la conférence de presse de Martín Vizcarra.Coronavirus Pérou | Inpe: aucun cas de coronavirus n’a été signalé dans les établissements correctionnels | Jusqu’à présent, aucun détenu ni travailleur pénitentiaire n’a été infecté par coronavirus, a rapporté aujourd’hui le président de la Inpe, Gerson Villar Sandy, expliquant les mesures préventives imposées dans les prisons péruviennes pour prévenir cette maladie.Coronavirus Pérou | Union nationale des obstétriciens et obstétriciens d’EsSalud ils dénoncent le manager de Hôpital Rebagliati pour avoir tenté de transférer l’urgence de la maternité à Hôpital d’Angamos IIParce que cette zone sera utilisée, à titre provisoire, par la médecine et la chirurgie, étant donné que Celim sera dédié aux patients atteints du virus corona, car cela est nécessaire compte tenu de la situation actuelle et de l’augmentation du nombre de patients nécessitant une hospitalisation et des soins majeurs. Cependant, cela peut augmenter le risque de morbidité et mortalité maternelles et néonatales.Coronavirus Pérou | Le versement de la subvention économique S / 380 a déjà atteint 34% des 2,7 millions de familles.Coronavirus Pérou | Le ministère de la Santé a signalé la mort de 5 personnes supplémentaires en raison du coronavirus. Avec cela, le nombre de décès par COVID-19 est passé à 16. Coronavirus Pérou | Le gouvernement prolonge l’urgence dans la région de Villa El Salvador touchée par un incendie.Coronavirus Pérou | URUGUAY | La Fédération uruguayenne de football licencie 400 personnes, dont DT Tabárez | L’Association uruguayenne de football (AUF) a annoncé que presque tout son personnel, y compris l’entraîneur Óscar Tabárez, a été licencié en raison de la pandémie de coronavirus, qui a gelé le sport dans le monde entier.Coronavirus Pérou | ESPAGNE | L’Espagne signale 832 décès au cours des dernières 24 heures | Le ministère espagnol de la Santé a annoncé samedi que 832 personnes sont décédées au cours des dernières 24 heures de Covid-19, un record quotidien dans le pays qui porte le nombre total de morts à 5 690, le deuxième plus élevé au monde.Coronavirus Pérou | SEDAPAL | Le paiement des factures d’eau pour mars et avril sera divisé en 24 mois.Coronavirus Pérou | Un protocole d’arrestation des délinquants sera établi, a-t-il déclaré Ministre Martos.Coronavirus Pérou | Armée péruvienne renforce les mesures de sécurité dans les quartiers les plus vulnérables comme Rímac. Cette action fait partie des mesures préventives visant à empêcher la propagation de la COVID-19.Coronavirus Pérou | Le maire Jorge Muñoz met en place un deuxième point d’approvisionnement décentralisé pour les marchés de détail au Club Zonal Huáscar, Villa El Salvador.Le maire de Lima, Jorge Muñoz, visite la Villa El Salvador au milieu de l’état d’urgence Coronavirus Pérou | Ils désinfectent et fumigent les locaux judiciaires de Lambayeque.Coronavirus Pérou | La Banco de la Nación a annoncé ce soir que demain, elle ouvrira 117 succursales à Lima et six autres provinces, et dimanche, elle assistera à 22 succursales à Iquitos, Piura et Trujillo, pour payer la caution de 380 soles.Coronavirus Pérou | MTC a suspendu 325 lignes pour les appels malveillants vers les téléphones d’urgence.Coronavirus Pérou | Si une personne est victime de violence familiale et a besoin d’aide ou de conseils, vous pouvez appeler sans frais à la ligne 100 et recevoir des conseils appropriés. “S’il est jugé urgent, un renvoi est fait au commissariat de police le plus proche. L’autre option est également d’appeler la police nationale directement au 105 ″, a rapporté la psychologue Patricia Garrido.Coronavirus Pérou | Isolement social et violence familiale: le MIMP vous indique où et comment obtenir de l’aide | Coronavirus Pérou | Rubén Blades lance une chanson pour sensibiliser les Panaméens contre COVID-19.Coronavirus Pérou | TACNA | Ils renforcent la frontière avec des armures pour empêcher l’entrée illégale dans le désert en raison de la fermeture de la frontière.Ils renforcent la frontière avec des armures pour empêcher l’entrée illégale dans le désert en raison de la fermeture de la frontière Coronavirus Pérou | IQUITOS | Des milliers de chauffeurs de motos-taxis ont augmenté dans cette partie de la jungle du Pérou. Coronavirus Pérou | CHINCHA | EN PLEINE URGENCE PENSION D’ASSAUT POUR CRIMINELS | Malgré le fait que nous soyons dans une période d’urgence et d’isolement obligatoire des citoyens, trois individus sans scrupules ont pris le temps de frapper un robinet situé dans le quartier de Pueblo Nuevo. Les 3 criminels sont arrivés à bord d’une moto linéaire avec le visage couvert de cagoules et après avoir frappé le robinet sur la tête et l’avoir jeté par terre, ils ont pris plus de mille soles de kangourou qui étaient entrés jusqu’à cette heure pour vendre du carburant.Coronavirus Pérou | CONGRESSMAN ARON ESPINOZA DENONCE UNE AUGMENTATION ABUSIVE DES PRIX DES MASQUES ET DES GANTS CHIRURGICAUX | Face à la dernière annonce du président Vizcarra d’étendre l’isolement social obligatoire à 13 jours de plus jusqu’au dimanche 12 avril, la mesure a de nouveau généré une hausse abusive des prix des masques chirurgicaux et des gants.Le membre du Congrès Aron Espinoza s’est approché aujourd’hui des magasins de vente en gros de ces produits et a constaté qu’une boîte de 50 unités de masques simples passait de S / 5,00 à S / 140,00.Coronavirus Pérou | Ingemmet identifie 292 zones critiques dans la Sierra | L’Institut géologique, minier et métallurgique (Ingemmet) a identifié 292 zones critiques de la Sierra, dans lesquelles 143 841 habitants pourraient être endommagés.Coronavirus Pérou | Minsa déploie 9 hôpitaux mobiles pour soigner les personnes infectées | Le ministère de la Santé (Minsa), par le biais de la Direction générale de la gestion des risques de catastrophe et de la défense nationale de la santé (Digerd), déploie neuf hôpitaux mobiles dans tout le pays pour renforcer les soins aux patients atteints de coronavirus (Covid -19).Coronavirus Pérou | Depuis hier soir, les citoyens qui ne tiennent pas compte de l’isolement et de l’immobilisation sociale obligatoire seront automatiquement inclus dans le registre de non-conformité informatique des mesures prévues dans le Urgence nationale.Bonjour! Ici, nous commençons la transmission en direct et direct le samedi 28 mars pour vous informer de tout ce qui concerne coronavirus au Pérou. Suivez-nous!

Coronavirus au Pérou, vendredi 27 mars: minute par minute

Coronavirus Pérou | Rencontre entre les ministre de la santé, Victor Zamoraet le Médiateur, Walter Gutiérrez. Le ministre Victor Zamora rencontré Walter Gutiérrez, médiateur, dans le but d’unir les efforts et de coordonner les actions qui permettent à la Défenseur en tant qu’allié stratégique, il favorise également le renforcement de la gestion de la santé dans le pays.

Le ministre @victorzamora a rencontré Walter Gutiérrez, médiateur, dans le but d’unir les forces et de coordonner les actions qui permettent à @defensoria_peru d’être un allié stratégique, favorisant également le renforcement de la gestion de la santé dans le pays. pic.twitter.com/ad6GYK5YZV

– Ministère de la Santé (@Minsa_Peru) 27 mars 2020 Coronavirus Pérou | Le ministère garantit l’intervention des maisons touchées par un incendie à Villa El Salvador | Pendant la durée de l’état d’urgence nationale, le Programme global d’amélioration du voisinage (PMIB) du ministère du Logement, de la Construction et de l’Assainissement (MVCS) a suspendu toute intervention en cours dans les deux maisons touchées par l’explosion de GPL à Villa. El Salvador, survenu le 23 janvier.Coronavirus Pérou | Minsa: les Péruviens auront accès aux soins médicaux à distance et en temps réelCoronavirus Pérou | 30 agents de la Police nationale péruvienne Ils gardent la guérite de Pucusana où circulent quelque 1 000 véhicules lourds avec des produits essentiels pour Lima. La protection des routes, les urgences et les dinosaures sont motivés pour remplir leur mission avec dévouement.

# PerúEsEstaEnNuestrasManos | 30 agents de @PoliciaPeru gardent la guérite de Pucusana où circulent quelque 1 000 véhicules lourds avec des produits essentiels pour Lima. La protection des routes, les urgences et les dinosaures sont motivés pour remplir leur mission avec dévouement. pic.twitter.com/U7XiQHxewb

– Mininter Perú (@MininterPeru) 27 mars 2020 Coronavirus Pérou | AREQUIPA | 657 touristes réalisent l’isolement social dans les logements.Coronavirus Pérou | Singapour emprisonnera ceux qui ne respectent pas la distance établie | Les Singapouriens peuvent être emprisonnés jusqu’à six mois s’ils restent intentionnellement près d’une autre personne dans les rangs ou dans des lieux publics, selon les nouvelles règles annoncées ce vendredi pour arrêter la propagation de la coronavirus.Coronavirus Pérou | ATTENTION! | EsSalud organise une journée de don de sang pour sauver des vies.Coronavirus Pérou | “Notre préoccupation constante de nos jours est la population la plus vulnérable. Aujourd’hui, j’étais avec les personnes âgées du Hogar San Vicente de Paúl, j’ai parlé avec plusieurs et j’ai pensé au grand engagement que nous avons tous avec eux. Nous comptons sur vous pour vous en occuper », a déclaré le président de la Conseil du ministre, Vicente Antonio Zeballos Salinas.

Notre préoccupation constante de nos jours est la population la plus vulnérable. Aujourd’hui, j’étais avec les personnes âgées du Hogar San Vicente de Paúl, j’ai parlé avec plusieurs et j’ai pensé au grand engagement que nous avons tous avec eux. Nous comptons sur vous pour prendre soin d’eux. #YoMeQuedoEnCasa

– Vicente Antonio Zeballos Salinas (@VicAZeballos) 27 mars 2020 Coronavirus Pérou | «L’achat de 1,4 million de tests rapides est déjà en cours d’entrée dans le pays. Ceux-ci ne seront pas mis en œuvre immédiatement car un test sur le terrain est nécessaire. “Coronavirus Pérou | Mot du ministère de la Santé, Victor Zamora | “Le prétendu refus d’un don de 500 000 tests rapides à la Chine est faux. Nous avons un mécanisme pour recevoir les dons de manière ordonnée et ce soutien parvient à ceux qui prennent soin de nous.”Coronavirus Pérou | CALLAO | Les inspecteurs de la municipalité de Callao ont arrêté plusieurs personnes dans l’opération d’expulsion d’ambulance qui a été menée à La Paradita et au Mercado Central. Cette action a été réalisée dans le cadre de l’état d’urgence, qui durera jusqu’au 12 avril.Coronavirus Pérou | Des citoyens de Tarapoto, Iquitos et Cusco se sont retrouvés bloqués et ont manifesté dans Air Group N ° 8. Ils demandent au gouvernement de les aider à rentrer car ils sont sans ressources en raison de l’état d’urgence dû à la pandémie.Coronavirus Pérou | Le nettoyage des sillons désinfectera plus fortement les zones où il y aura des files d’attente pour collecter le S /. 380 | Les employés du service de nettoyage de la municipalité de Surco mettront l’accent sur la désinfection des zones où il y aura des files d’attente pour récupérer la caution de 380 semelles pour les personnes qui en ont besoin pendant l’isolement social obligatoire.Coronavirus Pérou | Visite de différents centres médicaux d’État à San Juan de Lurigancho responsables de l’évaluation primaire de la population concernant les cas possibles de coronavirus qui sera présenté pendant la quarantaine. Visite des différents centres médicaux publics de San Juan de Lurigancho chargés de l’évaluation primaire de la population concernant d’éventuels cas de coronavirus Coronavirus Pérou | SURCO | Le nettoyage des sillons désinfectera plus fortement les zones où il y aura des files d’attente pour collecter le S /. 380. Le nettoyage des rainures désinfectera avec plus de zones d’accentuation où il y aura des files d’attente pour collecter le bonus de S /. 380. Coronavirus Pérou | BREÑA | DIRSEEST a mené une Opération, avec la participation de personnel de la Bureau de gestion adjoint de la municipalité de Breña, l’opération préventive a été effectuée par la commission présumée de la Crime contre la sécurité publique – Crime Contre la santé publique et le crime contre l’ordre économique – Modifier le poids des articles essentiels au détriment du consommateur, les marchés «Renzo», situés dans le Jr. Loreto Nº316, “Bon avenir”, situé dans Jr. Loreto Nº330, “Chacra Colorada”, situé dans le Jr. Loreto Nº361, «Azcona», situé au Jr. Pastaza Nº816 et «Nosiglia», situé dans le Jr. Pastaza Nº832-Breña.Coronavirus Pérou | Vizcarra: “Des échantillons ont été prélevés sur 10065 personnes, desquels 9430 sont négatifs y 635 ont été testés positifs. Nous continuons dans l’ordre de 6,3% positif. Nous avons 79 hospitalisés, dont 21 en réanimation et 19 avec ventilation mécanique. L’évolution de cette maladie se déroule dans les paramètres que nous attendions ».Coronavirus Pérou | Vizcarra: «Hier, nous avons présenté une demande de pouvoirs législatifs au Congrès. Le soir, nous recevons l’approbation. Nous l’apprécions. Nous devons tous nous unir pour atteindre l’objectif que nous nous sommes fixé. Nous voulons mentionner que nous avons demandé des pouvoirs dans 11 aspects et ils nous en ont donné seulement 10. Il y a un aspect que le Congrès a retiré: le pouvoir de générer le cadre juridique afin que le Bureau du contrôleur puisse faire un contrôle simultané. C’est de la plus haute importance et ils l’ont retiré. Nous avons préparé le projet de loi avec le Conseil des ministres. Nous ne voulons pas que le Bureau du contrôleur intervienne à notre discrétion; Nous voulons qu’il y ait un cadre juridique pour que le Bureau du contrôleur puisse nous contrôler. C’est une loi de deux articles et une disposition complémentaire ».Coronavirus Pérou | Vizcarra: «Le soutien économique aux familles de 380 semelles a été calculé pour les 15 premiers jours. Nous avons maintenant prolongé l’urgence de 13 jours supplémentaires, nous avons donc presque tout le mois. Nous organisons pour le MEF, immédiatement pour terminer le premier transfert, pour commencer un autre transfert. Nous devons soutenir les familles tout au long du mois. Nous pensons que si nous demandons l’effort de tous les Péruviens, nous devons mettre la main dans la poche du Trésor public afin de répondre aux besoins des familles vulnérablesCoronavirus Pérou | La conférence commence Martín Vizcarra dans Palais du gouvernement.Coronavirus Pérou | Ils conditionnent les installations de Acho Square pour loger des sans-abri. Coronavirus Pérou | L’Association péruvienne des agents maritimes soutient des actions d’urgence | L’Association péruvienne des agents maritimes (APAM) a exprimé son plein soutien aux mesures d’urgence dictées par le pouvoir exécutif via DS 044-2020-PCM, pour faire face à la pandémie de Covid-19.Coronavirus Pérou | 4 passagers décèdent à bord d’un bateau de croisière de retour aux États-Unis USA avec des malades | La compagnie maritime américaine Holland America a rapporté vendredi que quatre passagers âgés sont morts sur le bateau de croisière Zandaam, qui se trouve dans les eaux du Panama avec à bord 138 personnes présentant des symptômes de la grippe, dont deux ont été testés positifs pour covid-19.Coronavirus Pérou | Les anciens joueurs de l’équipe de Jefferson Farfán renoncent à une partie de leur salaire | Les joueurs du Schalke 04 Ils ont renoncé à une partie de leur salaire pour aider le club à surmonter la crise provoquée par la nouvelle pandémie coronavirus, suivant l’exemple d’autres clubs de Bundesliga cette semaine.Coronavirus Pérou | La Commission multisectorielle de haut niveau contre le coronavirus, présidée par le chef du Cabinet ministériel, Vicente Zeballos, se réunit pour évaluer les mesures du pouvoir exécutif, après la prorogation de l’état d’urgence. La Commission multisectorielle de haut niveau contre le coronavirus se réunit pour évaluer les mesures du pouvoir exécutif après la prolongation de l’état d’urgence. Coronavirus Pérou | Ministère des femmes et des populations vulnérables Il a informé que pendant l’état d’urgence, il poursuivra son travail quotidien pour protéger les enfants et les adolescents en situation d’abandon.Coronavirus Pérou | BBC Mundo partage des conseils pour acheter et éviter la contagion | «Beaucoup de gens touchent et remplacent des articles, des ceintures de caisse, des cartes de paiement, des boutons de distributeurs automatiques de stationnement, des boutons de paiement aux guichets automatiques, des reçus papier, etc. Sans oublier qu’ils sont proches des autres. »Coronavirus Pérou | Région de Lima soutient l’expansion de l’isolement social obligatoire | Le GBureau régional de Lima Il a exprimé son soutien à la décision du gouvernement, annoncée hier par le président de la République, Martín Vizcarra, d’intensifier les efforts pour contenir la propagation du coronavirus (Covid-19) dans le pays.Coronavirus Pérou | L’armée a livré du pain bicentenaire aux résidents des AA.HH. dans le Rímac | Ce matin, des membres de l’armée péruvienne ont apporté une grande quantité de pains bicentenaires aux habitants de la zone de Flor de Amancáes dans le district de Rímac, dans le cadre d’une campagne de soutien alimentaire et de sensibilisation sur l’importance du respect de la quarantaine pour combattre le coronavirus (Covid-19).Coronavirus Pérou | Nolberto Solano s’excuse de ne pas avoir respecté la quarantaine | L’assistant technique de l’équipe de football péruvienne, SolanoVendredi s’est excusé de ne pas avoir respecté l’isolement social obligatoire dans le cadre de l’état d’urgence décrété par le gouvernement pour arrêter l’avancée du coronavirus.Coronavirus Pérou | Zeballos visite une maison pour personnes âgées pour articuler des actions contre le coronavirus | Le président du Conseil des ministres, Vicente Zeballos, a visité aujourd’hui le domicile de San Vicente de Paul pour articuler des actions au profit des 137 résidents âgés que ce centre abrite.Coronavirus Pérou | Ceci est le rapport officiel du MINSA à cette heure du matin au Pérou:

Cas confirmés: 635

Cas rejetés: 9430

Régions avec cas confirmés:Lima | 453Piura | 20Loreto | 18Arequipa | 15Callao | 15Lambayeque | 12Junin | 11Cusco | 10La liberté | 9Áncash | 6Tumbes | 3Ica | 3Huánuco | 2Mère de dieu | 1Saint Martin | 1Cajamarca | 1Coronavirus Pérou | Le ministère de la Santé rapporte que deux autres personnes rejoignent la liste des personnes décédées par COVID-19.

DE PRESSE | Nous regrettons de signaler la mort sensible, par # COVID19, de deux personnes âgées respectivement de 56 et 65 ans, en territoire péruvien. Nous présentons nos condoléances à leurs familles.

Plus d’informations ➡ https://t.co/K9RGt2QoWL pic.twitter.com/SxmoKjcEiD

– Ministère de la Santé (@Minsa_Peru) 27 mars 2020 Coronavirus Pérou | Ministre de la Santé, Victor Zamora: «Nous ferons plus de tests pour identifier les personnes atteintes de COVID19. Cela vous aidera à connaître notre situation avec précision et à renforcer les stratégies pour réagir efficacement. Nous garantissons que les tests sont certifiés par l’Union européenne et la Chine. »Coronavirus Pérou | La Bourse de Lima ouvre une session en baisse dans un contexte de volatilité mondiale.Coronavirus Pérou | Le prix du dollar augmente légèrement face au soleil au début de la séance de change d’aujourd’hui, en ligne avec la performance de la devise étrangère dans la région.Coronavirus Pérou | 400 Canadiens ont été rapatriés sur un vol spécial en provenance du Pérou | À la demande de l’ambassade du Pérou au Canada, 400 citoyens canadiens bloqués sur le territoire péruvien après une urgence nationale décrétée par le gouvernement pour contenir la propagation du coronavirus (Covid-19) sont partis aujourd’hui pour un vol spécial. ).Coronavirus au Pérou | Le personnel de nettoyage désinfecte les zones près de Villa Panamericana à Villa El Salvador Le personnel de nettoyage désinfecte les zones autour de Villa Panamericana à Villa El Salvador. Coronavirus au Pérou | C’est ainsi que s’effectue le contrôle de la circulation des véhicules sur l’autoroute Panamericana Sur en direction de Villa El Salvador. Ainsi, le contrôle de la circulation des véhicules est effectué sur l’autoroute Panamericana Sur en direction de Villa El Salvador. Coronavirus au Pérou | Le Congrès de la République La règle selon laquelle le délai pour mener à bien les réformes électorales est de six mois est officielle aujourd’hui.Coronavirus au Pérou | L’Armée de l’air péruvienne s’engage à informer les citoyens de ce qui suit: Le jour 26 mars vers 10 h 50 Le capitaine du FAP Rolando Lumbreras Sommerkamp, ​​appartenant au groupe aérien n ° 11, basé à Talara; lorsqu’il effectuait l’intervention d’un véhicule motorisé qui refusait de s’arrêter et d’attendre les directions; Il a été attrapé à la porte du moto-taxi traîné sur plusieurs mètres.Coronavirus au Pérou | Les touristes allemands sont enregistrés pour revenir sur des vols humanitaires vers leur pays.Les touristes allemands sont enregistrés pour revenir sur des vols humanitaires vers leur pays Coronavirus au Pérou | EsSalud remercie les institutions privées pour leurs dons face à l’urgence sanitaire | Sous le slogan “MERCI PÉROU”, la Sécurité sociale de la santé (EsSalud) a reçu des dons d’entreprises et d’institutions privées pour faire face à l’urgence sanitaire décrétée dans le pays par la pandémie de COVID19.Coronavirus au Pérou | Produce lancera une plateforme numérique pour trouver les produits de première nécessité | Le Ministère de la production (produire), grâce au programme national Votre entreprise, lancera une plateforme numérique qui aidera à localiser les établissements vinicoles ou les établissements les plus proches de l’emplacement des consommateurs.Coronavirus au Pérou | Publication d’un projet de règlement visant à optimiser l’utilisation du gaz naturel | Le ministère de l’Énergie et des Mines (Minem) a ordonné aujourd’hui la publication du projet de décret suprême approuvant le règlement visant à optimiser l’utilisation du gaz naturel et la création du gestionnaire du gaz naturel, ainsi que sa déclaration explicative correspondante.Coronavirus au Pérou | ALERTE! | Coronavirus: plus de 24 000 décès dans le monde.Coronavirus au Pérou | Plainte pénale et détention préventive pour ceux qui résistent ou attaquent l’autorité | Le Le ministre de la Défense Walter Martos, a déclaré aujourd’hui qu’ils dénonceraient et demanderaient une détention préventive pour ceux qui résistent ou attaquent l’autorité qui garantit le respect des restrictions de l’état d’urgence dues au coronavirus.Bienvenue à une autre diffusion en direct pour aujourd’hui, vendredi 27 mars! Ici, nous vous informons de tout ce qui se passe sur le territoire péruvien par rapport à coronavirus [COVID-19]

En savoir plus sur le coronavirus:

Quels patients iront au nouvel hôpital d’Ate?

La Villa Panamericana accueillera des patients porteurs du virus, mais ceux qui sont sérieux et ont besoin d’aide avec de l’oxygène seront transférés à Hôpital Ate. Le Comité d’organisation de Lima 2019 a fait l’une des sept tours disponibles.

Qu’est-ce que l’obligation bénéficiaire 380 soles?

Tout a commencé maintenant. À partir de ce lundi, aux premières heures de la journée, accédez au portail Web que le gouvernement du Pérou a activé et découvrez si vous bénéficiez de l’isolement obligatoire dicté par l’exécutif. Le Ministère du développement et de l’inclusion sociale (MIDIS) La mesure a commencé à partir de ce 23 mars avec l’octroi de la subvention monétaire aux ménages en situation de pauvreté et d’extrême pauvreté au Pérou. Cette mesure est remplie, après l’annonce faite par le président de la République, Martín Vizcarra, en raison de la paralysie des activités dans tout le pays, en raison de la pandémie de coronavirus dans toutes les villes de la Nation. Lisez simplement la note.

Comment savez-vous si vous pouvez obtenir le bonus de 380 soles?

Le ministère du Développement et de l’Inclusion sociale a créé un portail exclusif pour savoir si vous bénéficiez de ce bonus économique. Ce portail web sera le seul canal officiel à savoir si je peux recevoir 380 soles. Vous devez entrer https://bono.yomequedoencasa.pe/WEB/.

Dans quelles banques le bonus de 380 soles est-il collecté?

Le Banque de la nation C’est l’une des entités bancaires où la caution de 380 soles peut être collectée, pour les familles que l’État considère comme vulnérables. En outre, le Gouvernement Il a également obtenu une autorisation dans les agences de la Banco de Crédito del Perú (BCP), Scotibank, Interbank et BBVA Continental. Cependant, seulement à partir de ce lundi, le paiement peut être effectué dans des banques privées et à partir de mardi, dans le Banque de la nation.

Le lieu de collecte a été déterminé en faisant le croisement entre l’adresse des personnes et les agences bancaires les plus proches des adresses. Lors de la file d’attente pour la collecte, les gens doivent garder une distance sociale de 1 mètre à 1,5 mètre entre eux, pour la prévention de COVID-19.

Quel a été le premier cas de CORONAVIRUS au Pérou?

“Aujourd’hui, je dois confirmer que le premier cas d’infection par le coronavirus Covid-19 dans notre pays a été confirmé tôt le matin chez un patient de 25 ans ayant des antécédents en Espagne, en France et en République tchèque”, a-t-il déclaré. le président Martín Vizcarra.

Quels footballeurs sont infectés par le Coronavirus?

ESPAGNE

LaLiga (Espagne)

Garay (Valence)Gayá (Valencia)Mangala (Valencia)Paco Camarasa (delegado Valencia)Juan Aliaga (médico Valencia)Jonathas (Elche)Martín Ortega (directivo Leganés)Leandro Cabrera (Espanyol)

ITALIE

Série A

Daniele Rugani (Juventus)Manolo Gabbiadini (Sampdoria)Omar Colley (Sampdoria)Albin Ekdal (Sampdoria)Antonino La Gumina (Sampdoria)Bartosz Bereszynski (Sampdoria)Fabio Depaoli (Sampdoria)Morten Thorsby (Sampdoria)Dusan Vlahovic (Fiorentina)Germán Pezzella (Fiorentina)Patrick Cutrone (Fiorentina)Matuidi (Juventus)Paulo Dybala (Juventus)

INGLATERRA

Premier League

Mikel Arteta (entrenador Arsenal)Callum Hudson-Odoi (Chelsea)

ALLEMAGNE

Bundesliga

Timo Hubers (Hannover 96)James Horn (Hannover 96)Maximilian Mittelstädt (Hertha de Berlín)

GRECIA

Evangelos Marinakis (propietario Olympiacos)

Noticias sobre coronavirus en el Perú: ¿qué canales TV transmiten sobre Covid-19?

En territorio peruano se conoce que América Televisión en vivo, Canal N online, Panamericana Televisión en vivo, ATV en vivo, TV Perú (Canal Oficial), Latina en vivo, RPP TV, Exitosa y Willax TV.

Dónde ver Canal N

Movistar TV (Perú): Canal 108 (Satélite)

Movistar TV (Perú): Canal 8 (SD) y Canal 708 (HD)

Movistar TV (Chile): Canal 787 (Satélite)

Star Globalcom (Perú): Canal 8

Cómo ver Latina

DirecTV (Perú): Canal 192 (SD/HD) y Canal 1192 (HD)

Movistar TV (Perú): Canal 102 (SD) y Canal 802 (HD)

Claro TV (Perú): Canal 2 | Entel TV (Bolivia): Canal 13

Tigo (Bolivia): Canal 75Movistar TV (Perú): Canal 2 (SD) y Canal 702 (HD)

Claro TV (Perú): Canal 2 (SD) y Canal 502 (HD)

Star Globalcom (Perú): Canal 11

Cablemás (Perú): Canal 2 (SD) y Canal 100 (HD)

Cable Visión (Perú) Lima y Ferreñafe: Canal 2

Cable Visión (Perú) Ica: Canal 13. Coteor (Bolivia): Canal 16Digital TV (Bolivia): Canal 14

Comteco (Bolivia): Canal 38Cotes (Bolivia): Canal 29

Cotas (Bolivia): Canal 25Cotel (Bolivia): Canal 77

Dónde y a qué teléfono comunicarse para recibir atención por coronavirus

Para mayor información, no dudes en llamarnos a la línea gratuita 113 desde cualquier operador de telefonía fija o móvil, escribirnos al WhatsApp 952842623 o al correo infosalud@minsa.gob.pe. Atendemos las 24 horas de los 365 días del año.

Qué es el nuevo coronavirus (COVID-19)

Selon la Organisation mondiale de la SANTE (OMS) el coronavirus es una enfermedad infecciosa por un virus el cual se habría formado en un laboratorio de Wuhan, China. Hasta ahora no se había detectado en humanos. Le COVID-19 causa una enfermedad respiratoria muy parecida a la gripe (influenza) o resfrío.

▷ La posible vacuna para el coronavirus se encuentra en China

La Academia Militar de Ciencias Médicas de China anunció que en breve iniciarán las pruebas clínicas de esta vacuna contra el coronavirus, enfermedad que ha puesto en vilo a todo el mundo tras convertirse en una pandemia.

La doctora Chen Wei ha sido quien ha realizado la investigación para el desarrollo de esta droga, la cual la lleva siendo analizada por más de un mes. Estos estudios han sido basados en los que se realizaron para hallar las vacunas contra el Ébola.

“La vacuna es el arma científica más poderosa para terminar con el coronavirus. Si China es el primer país en inventar un arma así y logramos nuestras patentes, eso demostrará el progreso de nuestra ciencia y la imagen de un país gigante”, manifestó Chen a la cadena CCTV.

¿Cuáles son los síntomas?

Parmi les symptômes les plus fréquents de coronovirus ils se rencontrent: fièvre, toux, éternuements, malaise, maux de têteet dans le Dans les cas plus graves, il y a des difficultés à respirer.

¿Qué cuidados debe seguir un enfermo de coronavirus?

No automedicarse.Seguir las indicaciones del médico.Mantener reposo en casa.No saludar de mano, beso o abrazo.Lavarse las manos frecuentemente o bien, desinfectarlas con gel con base de alcohol al 70%.

▶ Sitios oficiales para conocer más sobre el coronavirus

▶ Cuándo decretó Martín Vizcarra el Estado de Emergencia

Martín Vizcarra declaró este domingo 15 de marzo el Estado de Emergencia Nacional, el aislamiento social obligatorio y el cierre de todas sus fronteras como parte de una serie de medidas extraordinarias para hacer frente a la pandemia del COVID-19. A la fecha se han reportado 263 casos de coronavirus en el Perú.

▶ Cuándo ordenó Toque de Queda Martín Vizcarra para frenar el coronavirus

En conferencia de prensa, Martín Vizcarra ha anunciado un toque de queda a nivel nacional para que se cumpla con las medidas indicadas el pasado domingo. Le déclenchement de coronavirus es un Estado de Emergencia en toda la nación, por lo que el Presidente de la República ha dictado un toque de queda a cumplirse desde las 20:00 horas hasta las 5:00 horas del día siguiente.

▶ Definiciones del Minsa para el Coronavirus [COVID 19]

¿Cómo se transmite el COVID 19?

Se transmite de persona a persona a través de gotitas que expulsa una persona enferma al hablar, toser o estornudar.

Le gotitas pueden ser inhaladas por las personas que están cerca al enfermo y también quedarse en cualquier tipo de superficie (pasamanos, mesas, lapiceros, entre otros) y ser tocadas por las manos.

Le virus ingresa a nuestro organismo cuando nos tocamos los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar.

▷ Recomendaciones de la OMS sobre el Coronavirus

¿Es posible contagiarse de COVID-19 por contacto con una persona que no presente ningún síntoma?

La principal forma de propagación del coronavirus es a través de las gotículas respiratorias expelidas por alguien al toser. El riesgo de contraer la COVID-19 de alguien que no presente ningún síntoma es muy bajo. Sin embargo, muchas personas que contraen la COVID-19 solo presentan síntomas leves. Esto es particularmente cierto en las primeras etapas de la enfermedad. Por lo tanto, es posible contagiarse de alguien que, por ejemplo, solamente tenga una tos leve y no se sienta enfermo. La OMS está estudiando las investigaciones en curso sobre el periodo de transmisión de la COVID-19 y seguirá informando sobre los resultados actualizados.

¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad?

Lávese las manos a fondo y con frecuencia usando un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón.Mantenga una distancia mínima de 1 metro (3 pies) entre usted y cualquier persona que tosa o estornude.Evite tocarse los ojos, la nariz y la bocaTanto usted como las personas que les rodean deben asegurarse de mantener una buena higiene de las vías respiratorias. Eso significa cubrirse la boca y la nariz con el codo doblado o con un pañuelo de papel al toser o estornudar. El pañuelo usado debe desecharse de inmediato.Permanezca en casa si no se encuentra bien. Si tiene fiebre, tos y dificultad para respirar, busque atención médica y llame con antelación. Siga las instrucciones de las autoridades sanitarias locales.

