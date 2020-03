Mis à jour le 26/03/2020 à 00:31

Martín Vizcarra, AUJOURD’HUI. Le Président de la République du Pérou Il a accompli une tâche importante dans la bataille que notre pays mène contre la coronavirus [[COVID-19]. Depor.com vous donne le dernières nouvelles et les différentes actions que le Chef d’état depuis le Dimanche 15 mars, date à laquelle il a décrété le État d’urgence nationale dans notre pays.

▶ Pour en savoir plus sur Martín Vizcarra et l’état d’urgence:

Conférence de Vizcarra, jour 10 de la quarantaine:

Martín Vizcarra a assuré jeudi qu’il était décidé de prolonger ou non la quarantaine au Pérou | “Nous ne voulons pas attendre le dernier jour ou prolonger l’incertitude”, a déclaré le président. (Mercredi 25 mars)

Conférence de Vizcarra, jour 9 de quarantaine:

Le président a annoncé le nouveau nombre de personnes infectées: 416 cas positifs et 7 décès dus à COVID-19 | “A partir de mercredi, l’Hôpital de Ate ouvrira ses portes aux patients en grave état de traitement. Les habitants du quartier ne seront pas menacés par cette mesure. » (Mardi 24 mars)

Conférence de Vizcarra, jour 8 de quarantaine:

Martín Vizcarra au huitième jour de quarantaine: “Il y a à ce jour 395 cas confirmés” | «À ce jour, le chèque de 380 soles est remis à plus de 2,7 millions de ménages au Pérou. C’est extrêmement important pour maintenir cet état d’urgence ». (Lundi 23 mars)

Conférence de Vizcarra, jour 7 de quarantaine:

Le ministre de la Santé, Víctor Zamora: “D’ici mercredi, l’hôpital de mangé et les tours de la Villa panaméricaine pourront accueillir des personnes en soins intermédiaires et intensifs”. (Dimanche 22 mars)

Conférence de Vizcarra, jour 6 de la quarantaine:

Martín Vizcarra: “Nous avons besoin de 1,6 million de tests pour le coronavirus”. (Samedi 21 mars)

Conférence de Vizcarra, jour 5 de la quarantaine:

Martín Vizcarra annonce une nouvelle portée après le couvre-feu | “Prenons soin des vieillards. Peut-être que nous sortons, revenons et que nous pouvons les infecter. » (Vendredi 20 mars)

Conférence de Vizcarra, jour 4 de quarantaine:

Couvre-feu à partir d’aujourd’hui: Martín Vizcarra et les nouvelles mesures suite à l’apparition du coronavirus | Le couvre-feu commence à 20 heures. (Heure péruvienne) jusqu’à 5 h 00 le lendemain. La mesure force Vizcarra, à la suite des dernières images vues dans divers quartiers de Lima et du Pérou. Beaucoup de Péruviens n’ont pas compris le Message de la Nation, donc le problème nécessite de prendre une série de mesures de la part du Exécutif. (Jeudi 19 mars)

Conférence de Vizcarra, jour 3 de la quarantaine:

Martín Vizcarra a donné de nouvelles perspectives sur l’état d’urgence nationale par COVID-19 | “Essayons simplement ces 15 jours et évitons les extensions.” (Mercredi 18 mars)

Conférence de Vizcarra, jour 2 de quarantaine:

Une conférence de Martin Vizcarra pour le calme: le président s’est exprimé en heures de quarantaine | «Nous savons que chaque jour, il y a des gens qui meurent. Il y a un contrôle très détaillé de toutes les personnes. À ce jour, le test a été effectué jusqu’au 16 mars, aujourd’hui à 8 h 46, 2315 échantillons ont été traités pour le Covid-19, sur les 86, ils sont positifs ». (Mardi 17 mars)

Message présidentiel de Vizcarra: décret sur l’état d’urgence nationale

Un message à tout le Pérou: le président Martín Vizcarra a ordonné 15 jours de quarantaine pour le coronavirus | Nous courons le risque que ce virus se propage sur notre territoire, ce qui rendrait la tâche plus difficile à affronter, donc, après une évaluation et la tenue de réunions de coordination, nous avons approuvé à l’unanimité en Conseil des ministres. Nous déclarons l’état d’urgence. Il est valable 15 jours calendaires.

Les utilisateurs viralisent l’image du jeune Martín Vizcarra

Martín Vizcarra est devenu viral réseaux sociaux après avoir annoncé une série de mesures pour contrer coronavirus dans le Pays. Cela a généré les utilisateurs avoir une série de réactions, comme révéler une photo du président quand il était jeune.

D’autres sont allés plus loin et ont même comparé Vizcarra avec l’acteur péruvien, Emanuel Soriano, qui a été invité à jouer dans une série sur la vie du politicien. Qui est encouragé à écrire le script? Je commence le brainstorming: Saison 1: De l’ingénieur civil au président régional. Saison 2: démission lâche de PPK … et maintenant qui sera le président? Saison 3: Lutte contre la corruption, la fuite d’Hinostroza et la fermeture du Congrès. Saison 4: L’arrivée du Coronavirus – La fin justifie les moyens », écrit-il dans son récit Instragram.

Martin Vizcarra jeune

Quel est le compte Twitter officiel de Vizcarra?

Le Président de la République du Pérou est un personnage actif sur les réseaux sociaux comme Twitter y Facebook. Le Chef d’état en temps de coronavirus Vous avez utilisé à plusieurs reprises votre compte officiel pour tweeter différents messages adressés à la population. Son compte officiel c’est: @MartinVizcarraC.

Quel est le compte Twitter officiel de Vizcarra

Quand expire le mandat de Martín Vizcarra?

Martín Vizcarra Il a été élu par succession constitutionnelle lors des élections générales de 2016. Le deuxième vice-président de Pedro Pablo Kuczynski a pris le commandement le 23 mars.

Quelle est la profession du président, Martín Vizcarra?

L’actuel président du Pérou est ingénieur civil de l’Université nationale d’ingénierie (1984). Diplôme en administration de la gestion de l’école de Administration des affaires – ESAN (2009).

Quel âge et où est né Martín Vizcarra?

Martín Vizcarra avoir 57 ans. Il est né en Lima le 22 mars 1963.

Plus d’informations sur le président, Martín Vizcarra

Martín Vizcarra Reçu le Frappes magistrales au degré Amauta, dans le 2013. Il a occupé le poste de Directeur des opérations de l’entreprise CyM Vizcarrade 1992 à 2010. Il a été Directeur exécutif du projet spécial Pastogrande de Moquegua, de 1989 à 1992. Il a été membre du conseil EGESUR, Directeur de la Moquegua Industries Society, membre du Commission consultative du Conseil national des sciences et technologies (Concytec)et Doyen du Collège des ingénieurs du Pérou. Source: Présidence de la République du Pérou.

VOUS POUVEZ AUSSI LIRE:

VIDÉOS RECOMMANDÉES:

Martín Vizcarra révèle qu’il n’a pas été testé pour le coronavirus

Martín Vizcarra révèle que le test du coronavirus n’a pas été fait

Vizcarra évalue le retrait du CTS

Martín Vizcarra évalue le retrait du CTS en raison de l’état d’urgence

Plus de 16 mille détenus depuis le début de l’isolement social obligatoire

Plus de 16 mille détenus depuis le début de l’isolement social obligatoire (25/03/20)

Les voisins de Jesús María chantent un joyeux anniversaire au président Vizcarra

Les voisins de Jesús María chantent Joyeux anniversaire au président Vizcarra. (Tatiana Reátegui)

Combien de temps durera la quarantaine des coronavirus au Pérou?

Combien de temps durera la quarantaine des coronavirus au Pérou?