▷ EN LIGNE et GRATUIT | Suivez en direct, University vs. Carabobo: comment regarder la phase précédente de la Copa Libertadores à la télévision et en ligne gratuitement | Visionner FOX Sports 2 LIVE | Statistiques | Alignements | Donald Millán | Gregorio Pérez | Football gratuit | Venezuela Copa Libertadores

Aujourd’hui commence le Copa Libertadores avec le duel entre Université et Carabobo chez CTE Cachamay (Venezuela). Le duel, qui promet d’être intense du début à la fin, est convenu à 17h15 à Pérou avec transmission via FOX Sports 2 et FOX Play Sur. Depor, à partir de votre site Web, suivra la minute par minute de Université contre Carabobo pour la Copa Libertadores, avec les objectifs, les mouvements controversés, les statistiques et plus d’informations nécessaires pour regarder et apprécier le jeu de vivre et vivre le football.

D’abord parce que Carabobo, qui est resté plusieurs fois au cours des cinq dernières années aux portes de son premier titre au Venezuela, les pertes lui font plus de poids que les hautes.

L’équipe de l’entraîneur Antonio Franco a perdu dans la récréation face à des personnalités telles que Grendy Perozo, Jairo Otero, Luis Guerra ou Dany Flebles, car l’alignement devant l’Université sera plein de remplaçants et de nouveaux venus au club, ce que ce premier semestre ne comptera pas. avec des étrangers

Aperçu de l’Université – Carabobo

L’université a perdu 1-0 contre Cerro Largo pour la ‘Cream Night’. (Facebook: @Universitario)

Après avoir affronté deux matches amicaux Tournoi d’été (triomphe 2-1 contre Ouragan et vaincre 2-0 contre Boca Juniors) et ont soumis à l’ensemble du campus à la «Cream Night» (chute 1-0 à Cerro Largo), la «U» cherchera à commencer de bon pied le rêve de l’échanson en tant que visiteur.

Le casting réalisé par Gregorio Pérez C’est très excité. Alors que tout le monde sait que Carabobo Ce ne sera pas un adversaire facile à battre, ils espèrent que ce résultat pourra être atteint.

Justement, penser à remporter la victoire et arriver avec avantage au tournant de la première phase de la Copa Libertadores, l’entraîneur uruguayen enverrait dès le départ Alberto Quintero, Jonathan Dos Santos et Donald Millán comme les principaux acteurs de l’offensive, bien que l’inclusion de Alejandro Hohberg.

CaraboboEn attendant, il n’est pas loin derrière. Après avoir annoncé l’embauche de plusieurs joueurs, le club a clairement fait savoir qu’il prévoyait de jouer un excellent rôle tant au niveau international qu’au niveau national.

Cela dit, le duel que le Peinture vénézuélienne avec Université pour la première phase du Copa Libertadores Il promet d’être intense du début à la fin. Comment se terminera la réunion? Nous le saurons bientôt.

Université vs Carabobo: chaînes de télévision et les horaires dans le monde

Pérou: 17 h 15 via FOX Sports 2 et FOX Play Sur

Argentine: 19 h 15 via FOX Sports 2 et FOX Play Sur

Brésil: 19 h 15 à Brasilia via SporTV

Colombie: 17 h 15 via FOX Sports 2 et FOX Play Sur

Chili: 19 h 15 à Santiago via FOX Sports 2 et FOX Play Sur

Equateur: 17h15 à Quito via FOX Sports 2 et FOX Play Sur

Uruguay: 19 h 15 via FOX Sports 2 et FOX Play Sur

Paraguay: 19 h 15 via FOX Sports 2

Bolivie: 18:15 heures via FOX Sports 2

L’Université a présenté son campus dans la «crème de nuit» (Vidéo: América TV) 20/01/20 Depor

Dans quel stade se déroulera le match entre Universitario vs. Carabobo?

Le match entre Université contre Carabobo pour la première phase du Copa Libertadores sera joué au CTE Cachamay. Cette arène sportive peut accueillir environ 41 300 spectateurs.

Derniers matchs de l’Université

17/11/19 | UTC Cajamarca 1-1 University | Tournoi de clôture de la Ligue 1

24/11/19 | Université 1-0 Cusco FC | Tournoi de clôture de la Ligue 1

01/12/20 | Hurricane 1-2 University | Tournoi d’été

16/01/20 | Université Boca Juniors 2-0 | Tournoi d’été

18/01/20 | Université 0-1 Cerro Largo | «Cream Night» (convivial)

Université vs Cerro Largo | Résumé du match (Source: GOLPERU)

Derniers matchs du Carabobo

23/10/19 | Zamora 2-1 Carabobo | Coupe du Venezuela

26/10/19 | Carabobo 5-1 Monagas | Première division du Venezuela

30/10/19 | Carabobo 0-2 Zamora | Coupe du Venezuela

11/03/19 | Mineurs de Guayana 1-0 Carabobo | Première division du Venezuela

11/10/19 | Carabobo vs. Deportivo Anzoátegui | Première division du Venezuela (annulée)

