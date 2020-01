▷ ICI, EN LIGNE | Barcelone vs Espanyol: suivez LIVE et LIVE le match pour LaLiga Santander | VOIR ESPN 2 EN DIRECT | VOIR Movistar LaLiga LIVE | Regardez le football GRATUITEMENT EN LIGNE | Statistiques | «Classique de Catalogne» | Compositions possibles | Lionel Messi | Luis Suarez | Antoine Griezmann | Espagne | Football espagnol Espagne

Barcelone et Espanyol Ils joueront aujourd’hui dans un duel vibrant au stade RCDE le 19 LaLiga Santander. La nouvelle édition de la «Classique de Catalogne» débutera à 15 h 00 à Pérou avec transmission via ESPN 2 et ESPN Play. Si vous êtes Espagne, gardez à l’esprit que le duel commencera à 21h00 via Movistar LaLiga, Partidazo dans Movistar LaLiga, Movistar + et Mitele Plus.

Rappelle-toi que Depor, à partir de son site Web, vous donnera la minute par minute de Barcelone contre Espanyol pour LaLiga Santander, avec les objectifs, les mouvements controversés, les statistiques et des détails plus importants que vous devez connaître pour voir et apprécier le jeu de vivre et vivre le football.

Aperçu de Barcelone – Espanyol

Barcelone a battu Alavés 4-1 à la date 18 de LaLiga Santander. (.)

Il Équipe Barca fera face à l’engagement envers la morale par les cieux après écrasante 4-1 à Alaves au Camp Nou pour la dernière journée du concours et reste, pour le moment, leader avec 39 points, il va donc essayer de continuer sur la voie de la victoire, cette fois en visite.

Pour obtenir ce résultat, Lionel messi, Luis Suarez et Antoine Griezmann sont présentés comme des onglets clés dans le schéma de Ernesto Valverde. Et le trident offensif traverse un grand moment. Leurs bonnes performances se reflètent dans les objectifs et précisément à la date précédente de LaLiga Santander Chacun a marqué un peu.

D’un autre côté, Españyol, qui a perdu une visite 2-0 à Leganés la veille, rien ne se passe bien dans la compétition. Et c’est qu’en 18 matchs joués jusqu’à présent, il n’a pu ajouter que 10 points, des statistiques qui le mettent en dernier dans le tableau.

Cela dit, le triomphe est indispensable pour image «perruche», en plus de servir d’humeur à affronter le rival classique, il vous permettra d’acquérir trois points importants dans votre combat pour sortir du fond.

Dans quel stade le match opposera-t-il Barcelone vs Espanyol?

Le match entre Barcelone contre Espanyol par date 19 de LaLiga Santander Il se jouera au stade RCDE. Cette arène sportive peut accueillir environ 40 500 spectateurs.

Compositions possibles de Barcelone contre Espanyol

Barcelone: Ter Stegen, S. Roberto, G. Piqué, S. Umtiti, J. Alba, A. Vidal, S. Busquets, Frenkie de Jong, Lionel Messi, Luis Suárez et Antoine Griezmann.

DT: Ernesto Valverde.

Espanyol: D. López, Fernando Calero, B. Espinosa, D. López, Marc Roca, S. Darder, E. Granero, D. Vilà, Víctor Gómez, J. Calleri et V. Campuzano.

DT: Abelardo Fernández.

Barcelone vs Espanyol: chaînes de télévision et les horaires dans le monde

Pérou: 15h00 via ESPN 2 et ESPN Play

Espagne: 21h00 via Movistar LaLiga, Partidazo dans Movistar LaLiga, Movistar + et Mitele Plus

Mexique: 14 h 00 à Mexico via Sky HD et Blue To Go Video Everywhere

Argentine: 17h00 via ESPN 2 et ESPN Play

Brésil: 17h00 à Brasilia via ESPN Brasil et Watch ESPN Brasil

Colombie: 15h00 via ESPN 2 et ESPN Play

Chili: 17h00 à Santiago via ESPN 2 et ESPN Play

Équateur: 15 h 00 à Quito via ESPN Play

Uruguay: 17h00 via ESPN 2 et ESPN Play

Paraguay: 17 h 00 via ESPN 2 et ESPN Play

Bolivie: 16h00 via ESPN 2 et ESPN Play

Venezuela: 16h00 via ESPN Play

Qu’est-ce que Barcelone?

Il Soccer Club Barcelona est une entité multisports de Barcelone, Espagne. C’est l’une des équipes les plus populaires dans ce pays et dans le monde entier, qui aime avoir un grand nombre de titres obtenus tout au long de son histoire.

Dans sa longue liste de récompenses, il y a 26 consécrations dans La Ligue30 Coupes du Roi, 13 Supercoupes d’Espagne3 Coupes du monde des clubs, 5 Ligue des champions et de plus. Actuellement, son chiffre maximum est Lionel messi.

Surnoms: «Azulgranas», «Blaugranas» et «Culés»

Président: Josep Maria Bartomeu

Entraîneur: Ernesto Valverde

Stade: Camp Nou

Date de fondation: 29 novembre 1899

Derniers matchs de Barcelone

12/07/19 | Barcelone 5-2 Majorque | LaLiga Santander

12/10/19 | Internazionale 1-2 Barcelona | Ligue des champions

14/12/19 | Real Sociedad 2-2 Barcelone | LaLiga Santander

18/12/19 | Barcelone 0-0 Real Madrid | LaLiga Santander

21/12/19 | Barcelone 4-1 Deportivo Alavés | LaLiga Santander

Qu’est-ce que l’Espanyol?

Il Spanish Royal Sports Club (en catalan et officiellement Reial Club Espanyol de Barcelona S.A. D.abrégé RCD Espanyol) est une société anonyme basée à Cornellá de Llobregat (Barcelone, Catalogne, Espagne).

Il fait actuellement partie de la catégorie la plus élevée de la Ligue nationale de football professionnel, de la Première division d’Espagne ou LaLiga Santander. Dans sa liste de médailles, il y a 4 titres de Copa del Rey.

Surnoms: «Espanyolistas», «Blanquiazules», «Periquitos» et «Pericos»

Président: Chen Yansheng

Entraîneur: Abelardo Fernández

Stade: RCDE Stadium

Date de création: 13 octobre 1900

Derniers matchs du Espanyol

12/07/19 | Real Madrid 2-0 Espanyol | LaLiga Santander

12/12/19 | Espanyol 0-1 CSKA Moscou | Ligue des champions

15/12/19 | Espanyol 2-2 Real Betis | LaLiga Santander

19/12/19 | Lleida Esportiu 0-2 Espanyol | Copa del Rey

22/12/19 | CD Leganés 2-0 Espanyol | LaLiga Santander

