▷ Le Mexique a CORONAVIRUS: dernière minute, mort et infecté par COVID-19 | Dernières nouvelles | Quarantaine Mexique 2020 | Fermeture de restaurants au Mexique en raison d’un coronavirus | Coronavirus Tabasco | Mexico hors-jeu

Le CORONAVIRUS dans Mexique arrivé approximativement dans le Février 2020 avec le premier 3 cas confirmés à Mexico et à Sinaloa même. Ci-dessous dans Depor.com nous vous disons vivre y en direct Les détails comment symptômes, phases du COVID-19 Il se répand dans ce pays et la nombre de personnes infectées pour ça pandémie.

Lundi 23 mars: Aujourd’hui suit la minute par minute

11h00 | Dans le dernier rapport du Secrétaire à la santé du gouvernement du Mexique révélé que les cas de coronovirus.

367 cas confirmés.Mille 865 cas négatifs.865 cas suspects.Quatre décès (trois à CDMX et un à Jalisco). 11% ont dû être hospitalisés, 88% sont traités en ambulatoire.Répartition par sexe: 37% de femmes, 63% d’hommes.

09h00 heures | Le gouvernement du Mexico a créé ce questionnaire pour aider à identifier le risque de contracter le coronavirus. Se connecter ici pour pouvoir répondre aux questions.

Que faire si vous avez un coronavirus?

Ce que les spécialistes recommandent, c’est d’éviter la panique. Jusqu’au moment, Chine, Italie, Iran et Espagne sont les pays les plus touchés par le coronovirus. La Organisation mondiale de la SANTE (OMS) recommande qu’en cas de symptômes, les services de santé soient appelés sans frais 800-0044-800. Vous pouvez également rechercher des informations sur le portail officiel du ministère de la Santé.

Comment se transmet le nouveau coronavirus?

Le nouveau COVID-19 peut avoir à l’origine transmis par contact direct entre les animaux et les humains. Cependant, de nouvelles informations ont confirmé que cette coronovirus peut être transmis de de personne à personne.

Le virus responsable du COVID-19 peut-il être transmis par voie aérienne?

Les études menées à ce jour suggèrent que le virus COVID-19 Elle se transmet principalement par contact avec des gouttelettes respiratoires, plutôt que par voie aérienne.

Quels sont les symptômes?

Parmi les symptômes les plus fréquents de coronovirus ils se rencontrent: fièvre, toux, éternuements, malaise, maux de têteet dans le Dans les cas plus graves, il y a des difficultés à respirer.

Quels soins doit suivre un patient atteint de coronavirus?

Ne pas se soigner soi-même. Suivre les instructions du médecin. Maintenir le repos à la maison. Ne pas serrer la main, s’embrasser ou se serrer dans ses bras. Se laver les mains fréquemment ou les désinfecter avec du gel à base d’alcool à 70%. Consommer des légumes et des fruits quotidiennement et, par conséquent, moins huit verres d’eau plate Laver la vaisselle, les verres et les couverts à l’eau, au savon et au chlore.

Les antibiotiques sont-ils efficaces pour prévenir ou traiter COVID-19?

Non. L’unLes antibiotiques ne sont pas efficaces contre les virus, uniquement contre les infections bactériennes. La COVID-19 Elle est causée par un virus, donc les antibiotiques ne fonctionnent pas. Les antibiotiques ne doivent pas être utilisés comme moyen de prévention ou de traitement COVID-19. Ils ne doivent être utilisés que pour traiter une infection bactérienne en suivant les instructions d’un médecin.

Cas confirmés de coronavirus au Mexique:

21 | Mexico14 | Nuevo Leon11 | État de Mexico10 | Puebla7 | Querétaro5 | Jalisco5 | Yucatan4 | Quintana Roo3 | Durango2 | Guerrero2 | San Luis Potosí2 | Sinaloa2 | Oaxaca1 | Coahuila1 | Chiapas1 | Aguascalientes1 | Guanajuato1 | Chihuahua1 | Tamaulipas1 | Sonora2 | Veracruz

Le Mexique ferme ses restaurants, cinémas, bars et autres établissements par COVID-19

Dans le cadre des recommandations formulées par le QUI pour empêcher la propagation de coronovirus c’est que tous les pays du monde entrent dans une phase de Rente Quarantine », Le Mexique a décidé que ses habitants commenceraient par un “isolement préventif”; Pour cette raison, les restaurants, cinémas, bars et même l’interdiction des fêtes à la maison seront commandés.

Combien de temps durera la quarantaine au Mexique?

Le gouvernement du Mexique a décidé il y a quelques jours que ses habitants entraient dans une période de quarantaine afin de réduire la courbe de contagion de coronovirus. Pour beaucoup, cet espace de temps devrait durer 40 joursmais pour le QUI la période pendant laquelle le virus se manifeste est de 14 jours. Pour cette raison, il est recommandé de ne pas quitter la maison pendant la durée du mise en quarantaine.

