▷ Université vs Carabobo LIVE et LIVE par Copa Libertadores: horaires dans le monde pour regarder le match | Premier tour de phase | CTE Cachamay | FOX Sports 2 | Venezuela | Carabobo vs. Université de la Coupe Libertadores

La Copa Libertadores son édition 2020 débutera aujourd’hui avec le match entre Université et Carabobo chez CTE Cachamay (Venezuela) et cela correspond à la première phase. Il ensemble de meringue vient de faire face à des réunions de préparation difficiles et maintenant, avant son prochain adversaire, il espère remporter la victoire qui donne la tranquillité d’esprit pour le choc de retour. Consultez ensuite les horaires par pays pour regarder et profiter du jeu de vivre et vivre le football.

Université vs Carabobo: horaires dans le monde

Pérou: 17 h 15

Mexique: 16 h 15 à Mexico

Espagne: 23:15 heures

Argentine: 19 h 15

Brésil: 19 h 15 à Brasilia

Colombie: 17 h 15

Chili: 19 h 15 à Santiago

Équateur: 17 h 15 à Quito

Uruguay: 19 h 15

Paraguay: 19 h 15

Bolivie: 18 h 15

Venezuela: 18:15 heures

VIDÉO RECOMMANDÉE

Carabobo, le premier rival de l’Université des Libertadores. (Vidéo: América TV)

