CORONAVIRUS au Pérou EN DIRECT | Minute par minute: AUJOURD’HUI, lundi 23 mars Martín Vizcarra: «Il y a 395 cas de contagion par le coronavirus. Nous avons 17 personnes hospitalisées avec Covid-19. “

LUNDI 23 MARS 2020

▷ PÉROU avec Coronavirus [en VIVO] Aujourd’hui 395 infections et 5 décès

DIMANCHE 22 MARS

La Ministre du développement et de l’inclusion sociale, Ariela Luna explique dans Point final comment Bon de 380 semelles.Zamora: “Aujourd’hui, nous avons enregistré des échecs à 113. Mais d’ici mardi, nous serons en mesure de traiter 80 000 appels et il ne devrait y avoir aucun problème. Nous allons également proposer la télésanté à travers cette même ligne, pour d’autres besoins de santé, fondamentalement la santé mentale ».Zamora: “Chaque pays a une approche différente selon sa culture, son organisation sociale et son économie pour lutter contre COVID-19. Nous n’avons pas de facilité à maintenir notre population isolée en raison de conditions d’emploi informelles. Nous essayons de reproduire les stratégies de la Corée du Sud, de l’Allemagne, de la Chine, mais avec les particularités du Pérou. “Zamora: «Nous allons multiplier par cinq l’échantillonnage quotidien: de 500 à 2 500. Ces résultats seront intégrés dans une application téléphonique. Nous espérons qu’entre mardi et mercredi, nous pourrons avoir la nouvelle plateforme. Il est extrêmement important pour nous de localiser ces personnes infectées afin qu’elles puissent encercler les groupes. »María Antonieta Alva, ministre de l’Économie et des Finances, annonce de nouvelles mesures fiscales dans le cadre de l’état d’urgence. «(…) Nous continuons de travailler pour le bien-être de nos concitoyens et du pays dans son ensemble. Rien ne peut nous arrêter en ce moment d’urgence nationale. Il est entre nos mains d’aller de l’avant et de continuer à construire une meilleure destination pour notre patrie. “

– María Antonieta Alva Luperdi (@ToniAlvaL) 23 mars 2020 Coronavirus au PÉROU | Le journaliste Fernando Sangama de Depor.com rapports de Villa El Salvador: Dans la 4ème étape de la Villa el Salvador Le championnat de Fulbito a lieu malgré le mandat d’isolement social obligatoire fixé par le État Pendant la quatrième étape de Villa el Salvador, le championnat de fulbito se déroule malgré l’interdiction par le gouvernement de l’état d’urgence et de la quarantaine. Banco de Crédito del Perú (BCP) offrira une prolongation de 90 jours pour les dettes, mais facturera des intérêts à ceux qui prennent la mesure.Banco de Crédito del Perú (BCP) offrira une prolongation de 90 jours pour les dettes, mais facturera des intérêts à ceux qui prennent la mesure Hôpital Chincha II, le personnel médical demande l’union dans la lutte contre coronavirus.

– EsSalud (@EsSaludPeru) 22 mars 2020 Le tout nouveau ministre de la Santé, Víctor Zamora Il a eu une réunion avec des représentants du Collège médical du Pérou pour lancer des actions immédiates qui garantissent la protection du personnel médical pendant la durée de l’état d’urgence nationale.Le commandement conjoint des forces armées a séparé le capitaine de l’armée Christian Cueva Calle pour avoir frappé inutilement un citoyen à Sullana. La vidéo est devenue virale sur les réseaux sociaux et l’entité a répondu rapidement.LA LIBERTÉ | En moyenne, 768 personnes ont été arrêtées pour avoir manqué au mandat d’isolement social obligatoire. président de la République, Martín Vizcarra Il a reçu la visite de son petit-fils dans les locaux du palais du gouvernement. «Ma famille a envoyé mon petit-fils Mateo me chercher au bureau pour déjeuner ensemble pour mon anniversaire. Ils savaient que je ne pouvais pas dire non à mon arrogant. Profitez de ces moments pour être avec ceux qui vous aiment le plus », a tweeté le président dans son discours. compte officiel.Martín Vizcarra a célébré son anniversaire au Palais du gouvernement. (Vidéo: Twitter) 13:00 heures | Martín Vizcarra a été diverti par les travailleurs de la Palais du gouvernement. Ils ont chanté “Joyeux anniversaire” au chef de l’État quelques minutes après la conférence de presse tenue à midi.12:53 heures | Vizcarra: «Aujourd’hui, c’est dimanche et nous devons continuer à travailler. Chaque jour, nous devons travailler de manière égale. Le virus ne se repose pas. Quelles que soient les circonstances, respectons les mesures. Si aujourd’hui est jour de marché, faisons-le strictement en respectant ce qui est prévu: une personne par famille, une fois par jour. Aujourd’hui c’est mon anniversaire et nous continuons à travailler comme n’importe quel autre jour. Je tiens à remercier les échantillons de soutien et d’affection que nous avons reçus tout au long de la journée. Je souhaite, comme cadeau d’anniversaire, que les Péruviens restent à la maison. Respectez les réglementations gouvernementales. Nous allons vaincre ce virus ensemble. »12:41 heures | La ministre du Développement et de l’Inclusion sociale, Ariela Luna, s’exprime: «Le lien est déjà à travers le pays. Vous devez entrer le lien yomequedoencasa.peLà, ils vous demanderont votre pièce d’identité et votre date de naissance. Les deux millions 700 000 personnes qui enregistrent leur DNI le sauront. C’est une plateforme très puissante qui prend en charge de nombreuses personnes ».12:37 heures | Vizcarra: «Il y a beaucoup de bons professionnels qui sont prêts à collaborer, qui sont dans une activité privée ou dans d’autres institutions. Vous devez ouvrir vos bras et tous contribuer. Aucun professionnel convoqué n’a dit non. »12:34 heures | Víctor Zamora, ministre de la Santé: «Mercredi, nous devrions ouvrir l’hôpital Ate pour les patients détectés avec COVID-19».12h30 | Zamora: «Une deuxième mesure très importante consiste à améliorer la capacité de diagnostic et de réponse. En ce moment, nous allons faire un bond technologique important pour passer de 42 000 requêtes effectuées via 113 à 80 000 appels répondus quotidiennement. On passera de 80 sièges à 300 sièges. Nous embaucherons 1 200 personnes pour répondre au 113. Cela fonctionnera également pour toute urgence médicale. Nous appliquerons agressivement la téléconsultation. Il y a 400 professionnels de la santé, y compris la santé mentale ».12:28 heures | Vizcarra: «Il y a 2 750 000 maisons qui recevront le transfert de 380 soles. La subvention va venir progressivement. »12:23 heures | Vizcarra: “Nous avons eu 10 000 tests. Nous en avons utilisé 7 mille. L’idée est qu’au cours de la semaine, une partie des millions 600 000 tests arrivera. À leur arrivée, nous ne ferons plus 500 tests par jour, mais 5 000. Cela augmentera le nombre de points positifs. “12:21 heures | Vizcarra: «Aujourd’hui, nous avons 363 tests positifs pour le coronavirus. Parmi eux, 31 sont hospitalisés et 5 en soins intensifs “12 h 15 | Martín Vizcarra commence sa conférence de presse.11h00 heures | ¡ATTENTION! Le prix du citron est normalisé. Maintenant, il est vendu à S / .1.50 par kilo, tandis que la tomate coûte S / .1.00.10:34 heures | Le groupe aérien n ° 8 de l’armée de l’air péruvienne (FAP) sera activé pour l’arrivée de vols humanitaires spéciaux. Les personnes arrivant sur ces vols seront dirigées vers des abris préparés par l’État; Là, ils doivent rester pendant 15 jours en état de quarantaine obligatoire.10h00 | ONPE a indiqué qu’il avait mis à la Ministère du développement et de l’inclusion sociale (Midis) votre plateforme “Connaissez votre bureau de vote“09h00 heures | Ils ont organisé la fermeture de l’aéroport international Jorge Chávez.

Coronavirus au PÉROU, Samedi 21 mars | Plus de 8 000 personnes arrêtées au cours de ces six jours pour non-respect des mesures prises par l’État

Président Martín Vizcarra demande à la population de respecter l’immobilisation obligatoire. Jusqu’à présent, 8 000 détenus ont été enregistrés et le nombre de cas d’infection pour non-respect de la norme a augmenté.Police nationale péruvienne Il compte plus de 80 000 soldats déployés sur tout le territoire national pour appliquer la règle de l’immobilisation sociale obligatoire et du transit restreint.Minsa confirme l’augmentation à 318 infectés en raison du coronavirus, 5891 cas ont été rejetés jusqu’à ce samedi.

Coronavirus au PÉROU, Vendredi 20 mars | Martín Vizcarra: “Nous avons besoin de 1,6 million de tests pour le coronavirus”

La ministre de l’Économie, María Antonieta Alva, détaille le processus d’achat de 1 600 000 tests pour exclure COVID-19. “En suivant les recommandations de l’OMS et les meilleures pratiques internationales telles que celles mises en œuvre par la Corée du Sud, nous allons effectuer une plus grande quantité de tests COVID-19 dans notre pays pour détecter plus de cas positifs à temps.”Le Collège médical péruvien a signalé que dix médecins ont contracté le coronavirus. Le médecin, Daniel Fernández Vidarte, qui est aussi le fils du membre du Congrès Enrique Fernández Chacón, a rapporté que jusqu’à aujourd’hui, les membres de la santé n’avaient pas effectué le test pour exclure coronavirus, malgré des symptômes il y a cinq jours.Víctor Zamora Mesía c’est lui nouveau ministre de la santé remplacement du rebord Elizabeth Hinostroza. Le nouveau ministre est médecin et titulaire d’une maîtrise en gestion, planification et politique de la santé.

– Canal N (@canalN_) 20 mars 2020 Martín Vizcarra: «Je voudrais terminer en manifestant une fois de plus nos efforts et notre engagement. Remerciez ceux qui sont en première ligne: médecins, infirmières, PNP, FFAA, présents dans tout le pays. Comme c’est bon que la population remercie spontanément. Nous avons deux ennemis à part COVID-19: 1) la panique – nous avons tous une peur naturelle, c’est logique, mais nous ne devons pas perdre le contrôle ou générer de l’anxiété – et 2) la désinformation – nous voyons beaucoup de fausses informations dans les réseaux – ».Martín Vizcarra: “Nous travaillons pour le faire 15 jours, ensuite ce sera peut-être un processus graduel (…) c’est l’évaluation qui le déterminera.”Le ministre de l’Intérieur Carlos Moran: «Un bon nombre de policiers ont été testés. Deux d’entre eux ont été testés positifs, mais nous ne pouvons révéler leur nom ou leur identité. “¡URGENT! Martín Vizcarra annonce un changement de ministre dans le portefeuille Santé: «Nous avons jugé bon d’apporter un changement majeur de la part de l’équipe du Conseil des ministres. La ministre de la Santé, Elizabeth Hinostroza, qui a donné tous ses efforts, son professionnalisme pour travailler dans cette situation d’urgence, à notre avis, nous avons jugé opportun de la remercier pour son travail, mais aussi une évaluation rigoureuse des événements nous oblige à prendre la décision de à remplacer par un autre professionnel. Il est aussi médecin, mais il doit être un expert en santé publique. La médecine est un vaste domaine où il existe des spécialités. Dans l’après-midi, nous prêterons serment au nouveau ministre de la Santé. »Martín Vizcarra annonce un changement de ministre dans le portefeuille de la Santé Vizcarra: “Ce matin, j’étais avec le ministre de la Défense à la Villa Panamericana. Nous voulons allouer tout cet ensemble – les 7 tours de 20 étages – pour faire un hôpital pour répondre à cette urgence. Le plus grand hôpital du pays est le Rebagliati. Il a 1400 lits. Dans la villa panaméricaine, il y aura 3 000 lits. ESSALUD va permettre les 900 premiers lits dans les deux premières tours, avec le soutien des Forces Armées ».Vizcarra: “Aujourd’hui, nous avons sorti le DU-029 que nous avons approuvé tard dans la nuit. Il a une série de sujets importants: environ 300 millions pour le soutien aux entreprises de MYPE, le budget pour RREE, pour faciliter le rapatriement des Péruviens à l’étranger (près de 13 millions). »Vizcarra: «Nous devons être unis entre les pouvoirs de l’État. Certes, certaines villes ont des particularités qui nécessitent une petite adaptation de la norme. Faites-le. Je ne me lasserai jamais de le répéter: le virus ne se déplace pas tout seul. Les gens le déplacent. S’ils s’arrêtent, nous arrêtons le virus. »¡LE DERNIER! Une femme de 75 ans décède victime de coronavirus. C’est la quatrième personne à mourir au Pérou de COVID-19 à l’hôpital Edgardo Rebagliati. Voici plus d’informations: Quatrième tué par un coronavirus au Pérou: Minsa confirme la mort d’une femme de 75 ans par Covid-19.LIBERTÉ en direct | La PNP (Police nationale du Pérou) a signalé que deux maires de Trujillo ont été arrêtés. Ils sont Jhon Vargas (Ascope) et Andrés Chávez Vargas (Virú). Cela s’est produit lorsque les personnes susmentionnées ont tenté de participer à une réunion d’autres autorités régionales avec le ministre des Transports.Le Président de la République, Martín Vizcarra visité les environnements de la Villa Panamericana de Villa El Salvador, qui sera utilisé comme site pour les patients dont le test de coronavirus.

– Présidence Pérou (@presidenciaperu) 20 mars 2020 Le cinquième jour de État d’urgence nationale la Police nationale du Pérou infomó que tôt aujourd’hui s’est arrêté à 194 personnes à Lima et 114 dans la province de Callao pour avoir circulé pendant les heures de «l’immobilisation sociale».

Miraflores: 20Jesús María: 18Cercado de Lima: 10San Isidro: 9San Miguel: 9San Martín de Porres: 7Villa El Salvador: 7San Juan de Lurigancho: 6Pueblo Libre: 6El Agustino: 5Comas: 5Carabayllo: 5Santa Anita: 5San Borja: 4San Borja: 4In : 3Chorrillos: 3San Juan de Miraflores: 3Puente Piedra: 3Villa María del Triunfo: 2Magdalena del Mar: 2La Molina: 2Ate: 2Lince: 2Breña: 2Callao: 2Los Olivos: 2Ancón: 1La Punta: 1La Victoria: 1San Luis: 1Cranca: 1Cu : 1Lurín: 1

Ils n’ont pas besoin: 11

▶ Nombre de décès dus au coronavirus au Pérou

Le dernier rapport du ministère de la Santé (MINSA) la mort de 4 Péruviens: 3 au Pérou et 1 en Espagne.

Jeudi 19 mars: un homme de 78 ans décède à l’hôpital de la Force aérienne péruvienne (FAP).

Jeudi 19 mars: un homme de 69 ans décède à l’hôpital Edgardo Rebagliati.

Jeudi 19 mars: un homme de 47 ans décède à l’hôpital le 2 mai.

Mercredi 18 mars: un homme de 49 ans décède, résidant en Espagne (Madrid).

▶ Lorsque Martín Vizcarra a décrété l’état d’urgence

Martín Vizcarra a déclaré ceci Dimanche 15 mars il État d’urgence nationale, l’isolement social obligatoire et la fermeture de toutes ses frontières dans le cadre d’une série de mesures extraordinaires pour faire face à la pandémie de COVID-19. À ce jour, ils ont été signalés 263 cas de coronavirus au Pérou.

▶ Quand Martín Vizcarra Curfew a reçu l’ordre d’arrêter le coronavirus

Lors d’une conférence de presse, Martín Vizcarra a annoncé un couvre-feu national pour se conformer aux mesures indiquées dimanche dernier. Le déclenchement de coronavirus c’est un État d’urgence à travers le pays, de sorte que le Président de la République a émis un couvre-feu à appliquer depuis 20 h 00 à 5 h 00 le lendemain.

▶ Nouvelles sur le coronavirus au Pérou: quelles chaînes de télévision transmettent des informations sur COVID-19?

En territoire péruvien, on sait que América Televisión en direct, Canal N en ligne, Panamericana Television en direct, ATV en direct, TV Pérou (chaîne officielle), Latina en direct, RPP TV, Exitosa et Willax TV.

▶ Définitions de Minsa pour Coronavirus [COVID 19]

Qu’est-ce que le coronavirus?

Les coronavirus (CoV) sont une large famille de virus qui peuvent provoquer diverses affections, du rhume aux infections respiratoires graves.

Enquête actuellement sur un coronavirus a émergé dans la ville de Wuhan, en Chine, qui a été appelée “Covid-19”.

80% des cas présentés dans le monde, ils se présentent comme une grippe normale et sont faciles à gérer, tandis que 20% peuvent faire une complication mineure, 10% ont besoin d’une hospitalisation.

Comment COVID 19 est-il transmis?

Elle se transmet de personne à personne par des gouttelettes qui sont expulsées par une personne malade lorsqu’elle parle, tousse ou éternue.

Le gouttelettes Ils peuvent être inhalés par des personnes proches du patient et restent également sur tout type de surface (mains courantes, tables, stylos, entre autres) et peuvent être touchés par les mains.

Le virus Il pénètre dans notre corps lorsque nous touchons nos yeux, notre nez et notre bouche avec nos mains sans nous laver.

▶ Où contacter pour recevoir de l’attention sur le coronavirus

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous appeler au sans frais 113 depuis n’importe quel opérateur fixe ou mobile, écrivez-nous à WhatsApp 952842623 ou par la poste infosalud@minsa.gob.pe. Nous servons 24 heures sur 24, 365 jours par an.

