► Regardez America TV GO FREE LIVE Peru vs. Paraguay | La retransmission en direct en direct du match par Sub-Pre-Olympic 23 de Colombie 2020 se poursuit | TIGO SPORTS | quand, où et sur quel canal | minute par minute l’équipe nationale péruvienne

Suivez l’émission TV AMÉRICA Pérou vs. Paraguay (LIVE | LIVE | VIA DIRECTV SPORTS) avant la troisième date des Jeux Olympiques. L’équipe nationale péruvienne U-23 cherche à conserver l’un des deux sièges aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020. Nolberto Solano sait que ce match est crucial pour déterminer si le «bicolore» passe ou non au home run final, après la performance qu’il avait les «Guarani» contre la Bolivie, où ils ont remporté Sergio Bareiro avec un double.

Pérou vs. Paraguay: minute par minute

45 ′ Corner pour le Paraguay

39 ′ Encore Jésus Pretell avec le changement de jeu. Il a cherché Fernando Pacheco, qui a pris une couleur centrale. Le ballon est allé dans le coin.

34 ′ Coup franc pour le Pérou

32 ′ Renato Solís évite le troisième. Eduardo Caballero échoue et Mathías Villasanti court contre l’arc péruvien. Le «1» national nous sauve.

28 ′ Ça ne peut pas être !! Incroyable ce qui a échoué Christopher Olivares, qui n’a pas profité du bon jeu individuel de Fernando Pacheco.

26 ′ De ’10 ′ à ’10 ′. Fernando Pacheco est entré avec Sergio Diaz avec tout.

22 ′ Rodi Ferreira, du Paraguay, atteint la ligne de base, mais son centre est dévié.

20 ′ Maintenant, Yuriel Celi essaie du secteur gauche avec un centre. Miguel Martínez accompagne uniquement le ballon. Sortie de but pour Paraguay.

18 ′ Fernando Pacheco a tenté de déborder par la droite et Santiago Arzamendia l’a renvoyée dans le coin.

15 ′ Encore une fois l’objectif du Paraguay !! Sergio Diaz, minute, marque le deuxième pour les Guarani.

14 ′ Paraguay Goal !! Saul Salcedo, tête la première, note le premier de l’engagement.

11 ′ Jesús Pretell chercha Fernando Pacheco, qui depuis la gauche prit le centre. Miguel Martínez a contrôlé sans problèmes.

6 ′ Passe pour Fernando Pacheco et la passe est longue. Le «1» Miguel Martínez est sorti rapidement.

1 ′ A commencé la comparaison entre le Pérou et le Paraguay.

Paraguay: Martinez; Ferreira, Meza, Salcedo, Arzamendia; Murs, Ojeda; Villasanti, Díaz, Giménez et Bareiro

Pérou: Solís, Aguilar, Caballero, Chávez, López, Fuentes, Pretell, Celi, Carranza, Pacheco et Olivares.

Compositions confirmées par les deux équipes!

Pérou vs. Paraguay: le précédent

América TV et DirecTV diffuseront cette importante comparaison, qui peut également être visualisée depuis votre appareil mobile, si vous disposez d’une connexion Internet. Dans cette note, vous pouvez jeter un œil au guide de programmation et aux chaînes dans le monde où vous pouvez suivre le grand jeu.

Pérou vs. Paraguay ils sont mesurés par le deuxième engagement du «bicolore» dans la phase pré-olympique. Depuis le Centennial Stadium d’Arménie, ceux dirigés par Nolberto Solano chercheront à marquer des buts pour entrer dans le home run final. Connaître la liste des chaînes, suivre la retransmission gratuite de ce match et tous les incidents de ce duel contre l’équipe Guarani.

Pérou vs. Paraguay ils ne peuvent pas abandonner plus de points, donc il est prévu que les propositions des deux entraîneurs ne seront pas conservatrices. Un seul peut sortir victorieux dans un match où le tirage au sort n’est une option pour aucun des lancers.

Pérou vs. Paraguay: DATE, HEURE ET CHAÎNE

Pérou et Paraguay les visages seront vus ce soir, à partir de 20h30 DirecTV Sport Ce sera l’une des chaînes qui diffusera le match à travers l’événement sud-américain. En outre, America TV Il a donné des nouvelles importantes au fan national lorsqu’il a confirmé qu’il retransmettrait (par signal ouvert) tous les matchs de l’équipe dirigée par Nolberto Solano.

Jouez à notre @SeleccionPeru Sub 23 aujourd’hui!

Le " Blanquirroja " sera mesuré contre le Paraguay 🇵🇾 par le tournoi préolympique à partir de 20h30 au stade Centennial d'Arménie. # PeruSub23 🙌 # ArribaPerú 💪

– Équipe nationale péruvienne 🇵🇪 (@SeleccionPeru) 25 janvier 2020

Pour lui Pérou vs. Paraguay, Depor.com vous montrera une large couverture de la précédente, la minute par minute du match et les déclarations des protagonistes à la fin du crash dans la salle colombienne. Il n’y a aucune excuse pour manquer la participation nationale à la recherche d’un quota pour les Jeux Olympiques de Tokyo 2020.

Pérou il espère se remettre de la chute, par la différence minimale, contre le Brésil dans le match qui a marqué ses débuts dans la Pré-olympique de Colombie. Paraguay, d’autre part, n’a aucune marge d’erreur et doit ajouter une autre victoire pour continuer avec les possibilités d’accéder à l’étape suivante.

Dans Pérou, Fernando Pacheco s’est avéré être le joueur le plus influent de l’équipe, il n’est donc pas exclu qu’il puisse être présent au tableau de bord. Sergio Bareiro est le buteur du Paraguay (il arrive après avoir marqué un doublé contre la Bolivie lors du dernier duel de l’équipe albirrojo) et espère continuer la séquence contre l’équipe nationale.

Pérou vs. Paraguay: les protagonistes parlent

Nolberto Solano sait qu’il ne peut pas donner plus d’avantages au concours et que Pérou doit garder les trois points contre Paraguay dans l’affrontement, si vous voulez continuer avec la possibilité d’accéder à la prochaine étape de la Colombie pré-olympique.

“L’efficacité est très importante dans ces tournois courts, les opportunités doivent être saisies”, a expliqué l’entraîneur de la Équipe nationale péruvienne U23 avant le duel que les blancs tiendront avec le Paraguay combiné.

Pérou vs. Paraguay: horaires dans le monde

Pérou – 20h30

Paraguay – 22 h 30

Colombie – 20 h 30

Équateur – 20 h 30

Argentine – 22 h 30

Brésil – 22 h 30 (à Brasilia)

Chili – 22h30

Uruguay – 22h30

Mexique – 19 h 30

Espagne – 2h30 (Dimanche)

France – 2h30 (Dimanche)

Pérou vs. Paraguay: voici comment ils arrivent

19.01.20 | Brésil 1- 0 Pérou

22.01.20 | Paraguay 2-0 Bolivie

19.01.20 | Uruguay 1-0 Paraguay

Pérou vs. Paraguay: le match se jouera ici

Pérou vs. Paraguay: alignements possibles

Pérou: Solís, Rabanal, Caballero, Chávez, López, Fuentes, Pretell, Celi, Rivera, Pacheco et Olivares.

Paraguay: Martinez; Ojeda, Espinoza, Salcedo, Fernández; Gimenez, Nunez; Villasanti, Morel, Medina et Bareiro

