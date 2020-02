► VIA GOLPERU | Cusco FC vs. Melgar LIVE entre en collision avec l’Inca Garcilaso de la Vega pour le tournoi d’ouverture

Suivez la transmission de Cusco FC contre Melgar (LIVE | LIVE | VIA GOLPERU | ONLINE) pour la quatrième journée du tournoi d’ouverture de la Ligue 1. L’équipe impériale est déterminée à ajouter les trois points à domicile, ce qui ajoute à l’avantage que le Domino vient d’un duel compliqué International La réunion sera télévisée par GOLPERU et vous pouvez trouver tous les détails sur Depor.com.

Cusco FC vs. Melgar: aliénations confirmées

Cusco FC: J. Pretel J. Toledo, J. Céspedes, Y. Vichez, M. Paniagua, M. Delgado, L. Aranda, M. Carranza, F. Bolo, J. Cartel et A. Ramúa.

Melgar: C. Cáceda, J. Pretell, A. Deneumostier, L. Mifflin, C. Neyra, P. Míguez, J. Sánchez, H. hinostroza, J. Amoroso, O. Arce et E. Aubert.

Cusco FC vs. Melgar: minute par minute

LE APERÇU

L’équipe renouvelée de Cusco arrive avec le besoin urgent d’ajouter leurs trois premiers points pour pouvoir quitter la dernière place du classement. Ceux dirigés par Javier Arce joueront une finale contre l’équipe d’Arequipa.

Après son classement à la prochaine étape de la Coupe d’Amérique du Sud, Melgar (6e avec 6 points) ne veut pas perdre de vue le tournoi local et ils savent qu’une victoire à Cusco est vitale pour se rapprocher de l’Universitario et de l’Alianza Universidad, leaders du tournoi d’ouverture.

Cependant, lors de la précédente de cette rencontre, l’équipe «rojinegro» a eu des événements imprévus à atteindre Cusco, produit des fortes pluies qui sont tombées sur la ville blanche ce vendredi. Pour cette raison, la délégation de Melgar a voyagé par voie terrestre.

“Ils voudront sûrement profiter de leur localité et avant nous, ils essaieront de renverser leur mauvais départ dans le tournoi, nous devons donc être intelligents pour profiter des espaces qu’ils nous donnent”, a anticipé le joueur. Melgar, Joel Sánchez, sur Radio Ovación.

Cusco FC vs. Melgar: horaires pour regarder le match par date 4 du tournoi d’ouverture

Pérou: 15 h 30 Bolivie: 16 h 30 Équateur: 15 h 30 Colombie: 15 h 30 Argentine: 17 h 30 Uruguay: 17 h 30 Chili: 17 h 30 Brésil: 17 h 30 Venezuela: 16 h 30

Quelle chaîne diffusera le Cusco FC contre Melgar par le tournoi d’ouverture de la Ligue 1?

Le choc du Cusco FC contre Melgar, qui sera joué au stade Inca Garcilaso de la Vega, sera diffusé sur différentes chaînes à travers le monde. Ci-dessous, nous vous montrons quel signal il émettra dans votre pays

