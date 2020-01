► VOIR GRATUITEMENT: l’Université et Boca Juniors LIVE et LIVE VIA ESPN 2 suivent la diffusion amicale du stade en Argentine | Date | Heure | Channel | TV Internet | Compositions confirmées | Minute par minute | Voir ici | Objectifs de football péruviens

LIVE ESPN Université vs Boca Juniors (SPORTS LIVE | FOX). Le casting de l’entraîneur uruguayen Gregorio Pérez cherche à poursuivre la séquence de victoires et à frapper la journée en s’imposant sur l’un des plus gros lancers du continent sud-américain. Du côté des «Xeneizes», le professeur Miguel Ángel Russo (ancien entraîneur d’Alianza Lima) tentera de débuter avec son pied droit aux commandes de l’équipe argentine. La crème fanatique se dira présente et aura un duel séparé avec les fans traditionnels de l’équipe bleue et or, le même qui promet de donner un spectacle digne d’un affrontement international.

Université vs Boca Juniors: minute par minute

Université vs Boca Juniors: le précédent

Alejandro Hohberg sera la principale absence de l’équipe merengue, la même qui a démontré sa capacité de marquer en battant l’ouragan 2-1 dans un match qui ne l’a pas eu comme protagoniste principal et dans lequel il a généré très peu de chances de marquer clairement.

Université vs Boca Juniors Il ne pourra pas compter du côté de l’équipe «Xeneize» avec le gardien expérimenté, Esteban Andrada, blessé à la cheville, exclu du match avec les étudiants.

Dans le Université vs Boca Juniors, la défense des étudiants aura un test décisif, car elle devra faire face à une attaque redoutable, commandée par Mauro Zárate et Ramón «Wanchope» Ábila, ayant Carlos Tévez comme variante probable pour le complément.

Université et Boca Juniors Ils espèrent que le Bicentenaire de San Juan affichera un total complet, qui pourrait être généré par l’attente du public «Xeneize» de voir le premier duel de préparation de son équipe en vue de cette saison, où ils espèrent remporter la Copa Libertadores.

Sur quelle chaîne et à quelle heure regarder LIVE le match entre University of Sports vs. Boca Juniors?

Université et Boca Juniors Ils affronteront ce jeudi 16 janvier à 20 h 00. (Heure péruvienne) au stade San Juan del Bicentenario. Cet amical sera diffusé sur ESPN 2 et vous trouverez tous les détails dans Depor.com.

Boca Juniors ne laissera rien au hasard, puisque l’équipe dirigée par Miguel Ángel Russo a convoqué 20 joueurs pour le tournoi d’été de San Juan. La liste comprend plusieurs personnalités telles que Carlos Tevez, Ramón ‘Wanchope Ábila, Mauro Zárate, entre autres. Esteban Andrada s’est blessé à la dernière minute et sera la grande absence de l’équipe argentine pour ce match.

Boca Juniors aura ses débuts absolus avec Miguel Angel Russo comme son tout nouvel entraîneur pour cette saison. Le stratège argentin espère ramener le Xeneize au sommet du continent et revenir lui donner une Copa Libertadores, comme ce fut le cas en 2007.

Université vs Boca Juniors prendre les crèmes, quant à lui, après une victoire contre l’ouragan. Pour ce duel, Gregorio Pérez devrait changer d’alignement, bien qu’avec la présence de certains incontestables, comme José Carvallo, ainsi que Aldo Corzo.

Université vs Boca Juniors: les protagonistes parlent

Donald Millán est l’un des joueurs les plus excités avec le choc dynamique qu’ils auront avec les xeneizes. Le volant colombien aura un duel séparé avec

“C’est un bon match de voir comment nous nous rendons à la Coupe”, a déclaré le ‘Magicien’ Millán il y a une semaine. Maintenant, qu’est-ce qui est attendu? Si le résultat n’est pas favorable, assumer, bien sûr, comme un enseignement. Et si c’est pour ces choses du destin, le «U» va sourire à nouveau en Argentine, à prendre avec modération.

#Université

🔜 # ElMásCampeón | Le plus beau t-shirt du monde est là! Version 2️⃣0️⃣2️⃣0️⃣

📆 17.01.2020🏆@MarathonPeru 👉 https://t.co/4WHTSPQTMf#YDaleU pic.twitter.com/7VCMzSgdIh

– Université (@Universitario) 15 janvier 2020

Université et Boca Juniors Ce sera l’un des duels les plus difficiles que l’équipe aura Gregorio Pérez, face à ses débuts en Copa Libertadores contre le Carabobo FC. La box argentine pourrait arriver avec toutes ses stars, en plus de son tout nouveau technicien, Miguel Angel Russo, présenté fin 2019.

Précisément, Russo se heurtera à nouveau Université des sports. À cette occasion, le stratège argentin commandait Alianza Lima, dans l’un des classiques les plus attendus par les fans. Cependant, malgré sa longue histoire de triomphes, l’équipe «merengue» a profité des failles défensives des fa blanquiazules et a gagné 3-2.

Malgré ce revers, Russo a été annoncé comme l’une des recrues les plus attendues Boca Juniors, après ce que le DT a fait dans le passé avec le club. La confiance qu’il a reçue n’est pas seulement venue des managers, mais aussi des supporters, car ils ont confiance que cette année sera celle de son équipe.

Gregorio Pérez a ajouté de grands renforts pour cette saison. Iván Santillán a ajouté de l’équilibre dans la défense et a également su fonctionner comme un extrême contre l’ouragan; tandis que Rafael Guarderas a assuré la sécurité au milieu de terrain, tout en continuant à aider dans la partie créative. De son côté, Donald Millán était crucial pour augmenter le danger en zone rivale.

Université vs Boca Juniors: horaires mondiaux

19 h 00 – Mexique

20 h 00 – Pérou, Équateur, Colombie, États-Unis (New York, Washington, Floride)

21 h 00 – Venezuela, Bolivie

22 h 00 – Argentine, Uruguay, Paraguay, Brésil, Chili

01h00 le jeudi – Royaume-Uni

02:00 heures du jeudi – Espagne, Allemagne, Italie, France

Université vs Boca Juniors: historique

14/03/89 ► Boca Juniors 2-0 Université (Copa Libertadores)

20/02/89 ► Université 1-0 Boca Juniors (Copa Libertadores)

25/03/71 ► Boca Juniors 0-0 Université (Copa Libertadores)

03/04/71 ► Université 0-0 Boca Juniors (Copa Libertadores)

22/04/70 ► Boca Juniors 1-0 Université (Copa Libertadores)

Université vs Boca Juniors: alignements possibles

Université: Carvallo, Corzo, Alonso, Quina, Santillán, Barreto, Alfageme, Guarderos, Quintero, Succar et Hohberg

Boca Juniors: Diaz; Buffarini, López, Alonso, Mas; Reynoso, Marcone; Salvio, Obando; Zarate et Ábila

Université vs Boca Juniors: le jeu se jouera ici

