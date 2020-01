⚠️ Chicharito, à deux pas du Los Angeles Galaxy!

Selon Sports Illustrated, le joueur mexicain aurait déjà arrangé sa signature avec la franchise californienne de Major League Soccer et le ferait en signant un contrat de plusieurs millions de dollars.

Sports Illustrated: Javier «Chicharito» Hernández a signé un contrat avec LA Galaxy qui fera de lui le joueur le mieux payé de la MLS. @ CH14_ https://t.co/lozmzAxr6V

– Grant Wahl (@GrantWahl) 17 janvier 2020

Dans un article signé par le journaliste Grant Wahl, il est dit que le joueur deviendrait le mieux payé de la compétition nord-américaine. Et, en fait, on parle déjà d’une date possible de ses débuts: le 29 février.

La signature de Chicharito serait la troisième qui ferait la franchise des anges, après les arrivées d’Emiliano Insua, Sacha Kljestan et Aleksandar Katai.

