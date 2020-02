⚠️ Le président du PSG rencontre de nouveaux problèmes juridiques

Le président du PSG, qui est également le président général du groupe beIN, a été accusé d’avoir soudoyé l’octroi des droits TV des prochaines Coupes du monde.

La justice suisse défend que le président du PSG a soudoyé Jerôme Valcke, ancien numéro deux de la FIFA, pour s’emparer desdits droits de télévision pour les Coupes du monde Canada / États-Unis / Mexique de 2026 et celui de 2030 dans un quartier général pas encore défini

Le président du PSG, Nasser Al-Khelaifi, a été accusé par la justice suisse d’avoir donné des “avantages indus” à l’ancien secrétaire général de la FIFA, Jerome Valcke, accusé de “mauvaise gestion criminelle aggravée” et d’avoir accepté des pots-de-vin .

Valcke a été accusé de crimes de falsification de documents et d’administration criminelle et Al-Khelaifi d’avoir incité les premiers à commettre ces crimes pour obtenir la concession des droits de télévision de la Coupe du monde et de la Coupe des confédérations.

