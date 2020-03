⚠️ Manchester City-Arsenal reporté pour coronavirus

Le club a publié un communiqué déclarant que le match est reporté par précaution sur avis médical.

Un jour de plus, ou plutôt un matin de plus, le coronavirus est présent dans le football et cette fois c’est le Premier ministre qui est touché. Plus précisément, le City-Arsenal qui devait être joué aujourd’hui est finalement reporté.

La raison?, Comme l’explique la Ville, est que le personnel d’Arsenal était en contact avec le propriétaire de l’Olympiacos, Evangelos Marinakis, qui a été testé positif pour le coronavirus. Il n’y a toujours pas de nouvelle date pour le match mais il est conseillé aux fans de ne pas aller au stade.