⚠️Quintillá, rénové avec le sous-marin jaune

L’arrière gauche est lié au club de grogueta jusqu’en juin 2023, a terminé le contrat en 2021 et compte 29 matchs derrière lui.

Le marché bouge et Villarreal n’est pas étranger à cela, maintenant la box Calleja a confirmé un renouvellement intéressant avec Xavi Quintillá, qui a signé jusqu’en 2023 un nouveau contrat avec le club jaune.

Villarreal 💛 et Xavi Quintillà prolongent leur liaison jusqu’au 2 juin0️⃣2️⃣3️⃣!

🔹 Lleida, 23/08/96

🔹 Côté gauche

🔹 Milita dans la première équipe après avoir traversé #VillarrealB (52p)

🔹 16 matchs / 2 passes décisives

– Villarreal CF (@VillarrealCF) 25 février 2020

Il est venu de Lleida à la discipline de Villarreal B et maintenant il fait partie de la première équipe à toutes fins, avec laquelle il a joué 29 matchs et cette saison a 16 matchs et 2 passes décisives. Quintillá a terminé le contrat en 2021 et maintenant il a l’avenir assuré à la fois lui et le côté gauche.