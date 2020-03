⚡️ Le son de la controverse entre le U et Everton a été révélé

FLASH: Francisco Gilabert n’a pas déterminé de pénalité de Sebastián Galani et l’audio entre les protagonistes s’est révélé.

La vidéo révélée par l’ANFP à propos de la controverse entre Everton et le U montre clairement qu’il n’y a pas eu de pénalité de Sebastián Galani: “Poitrine et main coincée” est ce que les enregistrements de ce qui s’est passé et bien sûr cela met fin à toute la controverse pour le respect les jours précédents. L’ANFP a déclaré que: “Dans ce cas, l’arbitre de terrain a décidé, étant bien placé, de ne pas pénaliser, rend également compte de sa décision.”