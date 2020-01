⚡️ Pumas est sur le point d’annoncer le départ d’Iturbe ou Mora

FLASH: L’arrivée d’Ignacio Dinenno déjà confirmée par un chiffre proche de 4,2 millions de dollars, argent qui proviendra de la vente de Felipe Mora ou Juan Manuel Iturbe, comme cela a été la condition pour maintenir l’équilibre des comptes. Affaires rondes.

L’achat de Dinenno au Deportivo Cali a déjà pris forme, il est donc prévu que les deux joueurs puissent quitter l’équipe. Iturbe et Mora avaient des propositions, bien que la plus forte soit celle d’Iturbe, de Sao Paulo. Bien que son nom soit également lié à Boca Juniors ces dernières semaines, le transcendé n’est pas passé d’une rumeur (pour l’instant). Pendant ce temps, l’avenir de Mora serait dans la MLS.

