⚡️Bruno Barticcioto fera sa première avec UC

FLASH: le fils de Marcelo, légende de Colo Colo, pourrait jouer contre l’équipe de son père à la prochaine date de la Coupe du Chili

Ariel Holan a cité Bruno Barticcioto pour le duel contre Colo Colo et la vérité est que sa présence met une certaine sauce au jeu. Le joueur est venu jouer un bon rôle avec les U19 et cela lui a valu l’appel de Holan pour se concentrer avec les majors. Mesurer le club où votre père est une idole ne devrait pas être facile, mais pour Bruno, le jeu aura un arôme spécial et plus dans le cas d’un duel de l’entité qui sera vu dans la Coupe du Chili.