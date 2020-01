⚡️Guidetti, tout prêt pour le départ

FLASH: Le Suédois vivrait ses derniers jours à Alavés et tout indique que son destin sera l’Allemagne, où il jouera en prêt.

Avec la concurrence de Lucas Pérez et Joselu, les possibilités de jouer à Guidetti sont considérablement réduites et si l’on ajoute qu’il y a l’Eurocup et qu’il veut partir avec la Suède, quitter Vitoria est le seul moyen. Il a été associé à d’autres équipes espagnoles, également au Mexique, mais il semble que ce sera l’Allemagne et Hanovre 96 qui finiraient par se faire avec les services de Guidetti en prêt pour le reste de la saison.