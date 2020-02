FLASH: Le joueur était en prêt pour Monterrey et l’équipe de Monterrey a confirmé que le joueur restera à l’Université nationale.

Il est l’un des joueurs clés de ce bon début de Pumas, équipe invaincue et pointeur du tableau, Johan Vásquez a tout joué jusqu’à présent et a marqué un but. Son haut niveau l’a fait déjà à toutes fins utiles un nouveau joueur de Pumas et continuera de cette façon après la Clausura. Duilio Davino, président de Rayados a confirmé: “Il a été vendu, avec un pourcentage”.