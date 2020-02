⚡️Le bel hommage du U au ‘Tank’

FLASH: Carlos Campos a eu 83 ans et l’entraîneur Hernán Caputto au nom du U lui a payé une chemise spéciale.

Tous les jours n’ont pas 83 ans et l’équipe de toute votre vie peut vous rendre un hommage pour vous reconnaître. Carlos Campos, ‘le tank’ a reçu une grosse surprise vendredi dernier de la part du U avec son entraîneur Hernán Caputto. On lui a remis une chemise commémorative avec le «9» sur le dos au CDA. Plus tard, il a eu quelques mots de remerciement pour tout ce que le club Blue Blue a fait pour lui.