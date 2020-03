⚡️Le Capital Classic, clé des aspirations de Pumas

FLASH: Un joueur comme Dante López sait ce que c’est que de jouer pour l’Amérique et voulait expliquer ce que signifierait cette classique du vendredi.

“Il a de bons joueurs, il a une bonne dynamique, il a un bon personnel d’entraîneurs, il connaît beaucoup de football dans le monde et je pense qu’il s’adapte bien au football mexicain et donne son expérience à l’équipe”, a déclaré Dante López de face à la Capital Classic qui arrive à Pumas contre l’Amérique: “Je pense que ce match contre l’Amérique va beaucoup l’aider s’il parvient à gagner.” Il ne reste plus qu’à attendre l’heure à venir.