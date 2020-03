⚡️Le «fusil» Andrade, avec un objectif très pointu

FLASH: Il a marqué les deux buts de Verde contre Independiente de Santa Fe et le sentiment laissé par le match était très doux-amer.

«Nous n’avons pas trouvé le match, qui nous remplissait de méfiance et affectait la possession du ballon et du match. Nous avons volé le ballon, nous avons commencé à contrôler le jeu et nous avons mieux joué », a-t-il également souligné:« Nous voulons nous classer dans le top 4 le plus rapidement possible ». Le joueur vit un grand moment où il cumule 4 buts en 8 matchs et est inscrit comme l’un des renforts les plus productifs de l’Atlético Nacional.

Le post «The Rifle» Andrade, avec un objectif très précis, est apparu en premier sur Onefootball espagnol.