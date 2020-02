⚡️Les élus par Óscar García contre Séville

FLASH: Un total de 19 joueurs seront concentrés pour le match, avec les pertes de Kevin, Juncà, Juan Hernández, Pape Cheikh et Saénz.

Celta est joué contre Séville plus de trois points avant de visiter le Bernabéu et Oscar Garcia aura tout ce qu’il a à disposition pour essayer de quitter les lieux de relégation. Bien que le duel contre Leganés le 22 soit comme une finale, vous devez d’abord jouer contre l’un des coqs de la Ligue et concourir à domicile pour essayer d’obtenir les trois points.