⚡️Tigres spécialisés dans l'arc rival

FLASH: Les félins ont réussi 67 entrées dans l'année.

Tigres a compté ses annotations au cours de 2019, l'année où ils ont ajouté 37 buts en Clausura et sept de moins en Apertura. Dans le rapport, les félins ont souligné leur spécialité avec la jambe droite, puisque 35 cibles étaient avec ce pied et ont montré une plus grande solidité au second semestre.

📂 Répartition des 67 buts en faveur de #Tigres en Liga-Liguilla en 2019 (37 en Clausura et 30 en Ouverture):

⚽️ 35 pied droit

⚽️ 16 pied gauche

⚽️ 16 têtes

⚽️ 29 au début

⚽️ 38 en deuxième fois

