⚡ Betis voit ses rêves d’atteindre l’Europe s’évanouir

FLASH: Les mauvais résultats des quatre derniers jours de LaLiga en position 12, avec 29 points. Ses chances de se qualifier pour la prochaine édition de l’UEFA Europa League sont de plus en plus réduites. De plus, il doit faire face à un calendrier extrêmement exigeant, ce qui ne fait pas penser aux fans d’un retour épique au classement.

Ceux dirigés par Rubi affronteront Majorque vendredi prochain. Ce sera le duel le plus accessible qu’ils auront, car ils devront alors faire face à une série de rencontres à haut risque. La série débutera par une visite à Mestalla, où Valence est devenue très difficile cette saison. Ensuite, le Real Madrid visitera Benito Villamarín. Plus tard, une nouvelle sortie loin de chez soi, vers Sánchez-Pizjuán, pour mesurer avec Séville, qui sera en pleine lutte pour entrer en Ligue des champions. Si arriver en Europe n’est pas une mission impossible pour Betis, au moins c’est une mission très, très difficile.