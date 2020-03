⚡ Deportivo Cali choisit ses quatre idoles maximales

FLASH: L’équipe sucrière a reçu un défi des Pumas de l’UNAM via son compte Twitter. L’équipe mexicaine a exhorté Cali à définir les quatre joueurs qui ont marqué leur histoire. Voici donc officiellement les footballeurs les plus influents du Deportivo Cali.

Ce sont les idoles qui ont marqué l’histoire verte et blanche, @PumasMX.

Ram Jorge Ramírez «Gallegol»

🐯🐅 Alberto de Jesús ‘Tigre’ Benítez

👨🏼‍🦱 @PibeValderramaP

Za Pedro Zape

Nous voulons connaître le vôtre:

🇦🇷 @RacingClub

🇪🇨 @BarcelonaSC

FC @FCBayernES

🇲🇽 @ ClubAmerica # VamosCali https://t.co/rB6Ku3BiQh

– Deportivo Cali (@AsoDeporCali) 26 mars 2020

“Ce sont les idoles qui ont marqué l’histoire verte et blanche”, indique le tweet de réponse des producteurs de sucre. “Jorge Ramírez‘ Gallegol ’, Alberto de Jesús‘ Tigre ’Benítez, Carlos‘ Pibe ’Valderrama et Pedro Zape.” À leur tour, les producteurs de sucre ont étiqueté quatre autres clubs pour continuer à propager le défi: Racing de Argentina; Barcelone de l’Équateur; América de México et Bayern Munich. Qui sera le prochain à l’accepter?