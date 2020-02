⚡ Deportivo Cali travaille pour un classique en toute tranquillité

FLASH: Le ministère de la Sécurité et de la Justice du bureau du maire de Cali a mené une action pour prévenir la violence dans le football. Sous le slogan “Soccer in peace”, une conférence de presse a eu lieu avant la classique entre Deportivo Cali et América. Le président du Deportivo Cali, Marcos Caicedo et le défenseur de Cali Richard Rentería y ont participé.

Live Vivons le Classic 2️⃣9️⃣1️⃣ en famille et en cohabitation saine. Soccer # SoccerEnPaz 🕊️ pic.twitter.com/RbXEpAQlwb

– Deportivo Cali (@AsoDeporCali) 27 février 2020

Dans le but de transmettre un message apaisant, en dehors de la logique conflictuelle, Caicedo a déclaré que «le football, c’est vivre en paix, chez 11 contre 11 guerriers, mais en dehors, il doit être de s’intégrer. Nous devons nous unir, le vivre en famille et en harmonie, comme il se doit ». Pendant ce temps, Rentería a salué l’initiative et a souligné la responsabilité des joueurs de transmettre des messages positifs. “Je pense que la stratégie est sur la bonne voie, nous sur le terrain avec nos actions devons donner aux fans la tranquillité d’esprit, instiller le spectacle et donner un message de paix.”