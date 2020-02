⚡ Deuxième date de suspension pour Piero Maza

FLASH: L’arbitre, de performance controversée lors du match entre Colo Colo et le catholique, n’est toujours pas désigné par l’ANFP. Ainsi le penalty à Maza est prolongé, suite à ses erreurs lors du plus récent classique entre croisés et albos.

Rappelons que Maza a eu tort dans ce match en négligeant un criminel clair en faveur de l’Université catholique. Cette décision l’a conduit à être interrogé par Enrique Osses lui-même, président de la Commission d’arbitrage du Chili. Comme annoncé par l’ANFP, l’arbitre désigné pour le match entre Unión La Calera et Universidad Católica sera Julio Bascuñán.