⚡ El Peñarol de Forlán: travail, comportement et bonnes décisions

FLASH: Après la victoire 1-0 de Peñarol sur les Sounders de Seattle de la MLS, les mineurs de charbon se préparent à affronter le Los Angeles FC. Dans une interview avec le portail «Filtered Pass», DT Diego Forlán a parlé de son nouveau rôle et de son éthique de travail qu’il espère imprimer à son équipe.

“Vous devez travailler, il n’y a pas de mystère là-dedans”, a expliqué Forlan. «Lorsque vous travaillez, vous avez un comportement et une idée précise, vous pouvez traverser des moments difficiles, mais les résultats seront plus proches. Ce sont des choses qui ne sont pas négociées: travaillez dur, donnez-vous une idée et aidez les joueurs à prendre les meilleures décisions. »