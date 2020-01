⚡ L’Atlético Nacional a présenté sa nouvelle défense

FLASH: Le Vert a ajouté un nouvel ajout: le défenseur central Geisson Perea, du Deportivo Pasto.

#SeVisteDeVerde | Bienvenue Geisson Perea dans le plus grand de Colombie. 🇳🇬💚🇳🇬💚 pic.twitter.com/dDNlmVDH0m

– Atlético Nacional (@nacionaloficial) 30 janvier 2020

Perea, 28 ans, a fait ses débuts en 2010 avec Centauros Villavicencio et a traversé cinq autres équipes de football colombiennes, dont Once Caldas, en 2018. Pour son équipe précédente, le Deportivo Pasto, il a joué 42 matchs et marqué 5 buts. On lui a montré 18 cartons jaunes, mais il n’a été éjecté à aucune occasion. Perea aura la lourde tâche d’occuper la place vacante après le retrait d’une idole de la poursuite du pourpier, Alexis Henríquez.