⚡ Le joueur qui dirigeait l’hôtel où il habite

FLASH: Il s’agit de la troisième étape de Danilo Ortiz à Godoy Cruz. Le défenseur central paraguayen de 27 ans est revenu cette année dans l’équipe de Mendoza. Si la saison a été atypique pour tout le monde, pour des raisons déjà connues, pour Ortiz elle l’est encore plus.

Le Paraguayen vit dans l’hôtel américain de la ville de Mendoza, mais la pandémie de coronavirus a fait chuter le tourisme et a littéralement vidé l’hôtel. Ainsi, comme Ortiz l’a déclaré à . Radio Argentina: “Les propriétaires de l’hôtel m’ont donné les clés de mon appartement et de l’entrée principale et ils sont rentrés chez eux”. C’est ainsi qu’Ortiz est devenu le concierge involontaire d’un hôtel de 17 étages pendant la nuit.