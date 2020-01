⚡ Les Pumas s’améliorent en phase offensive et mènent le tableau de bord

FLASH: Après deux jours de Tournoi de Clôture de la Ligue MX 2020, on observe une nette amélioration des Pumas dans une zone qui a été la plus faible en 2019: l’offensive.

Avec 6 buts en deux jours (2 à Pachuca et 4 à Juárez FC), les Pumas sont devenues l’équipe la plus marquante jusqu’à présent. Mais les données sont encore plus prometteuses que celles de Míchel González: 67% de ces buts ont été marqués par des attaquants et les 33% restants correspondaient à des flyers. Si les Pumas obtenaient de la constance dans ce domaine tout au long de la journée, ils seraient prêts à se battre pour de grandes choses.