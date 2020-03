⚡ Millionaires FC derniers détails pour la capitale classique

FLASH: Le match contre Santa Fe clôturera le septième jour de la Bet Play League.

Le rendez-vous pour un nouveau classique entre les deux clubs les plus populaires de Bogotá sera demain, mardi 3 mars. L’heure a été confirmée par le compte officiel de la brigade des ambassadeurs et ce sera à 19h40 heure locale. Le match aura lieu à El Campín. Les millionnaires se classent dix-septième au tableau avec seulement cinq points tandis que leur voisin, Santa Fe, est dans les zones les plus hautes avec onze unités.