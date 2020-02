⚡ Monarriz pense à une ligne de cinq pour recevoir Vélez

FLASH: Deux nouvelles ont marqué l’entraînement de San Lorenzo jeudi. La bonne: Gino Peruzzi est prêt à occuper l’arrière droit. Le mauvais: Juan Ramírez continue de s’entraîner séparément et sa participation au match de dimanche contre Vélez est de plus en plus mise en doute.

Lorsque Monarriz a changé son schéma tactique préféré, 5-3-2, il n’a obtenu qu’un nul et une défaite. C’est pourquoi il est très probable qu’avant une vocation offensive l’adversaire décide de revenir à la ligne des cinq en arrière-plan. Dans ce cas, le grand candidat pour rejoindre l’équipe est Gonzalo Rodríguez. Cependant, le onze de départ sera défini par Monarriz après les entraînements de football qu’il effectuera demain et samedi.