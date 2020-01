⚡ Nicolás Díaz est proche de Colo Colo

FLASH: La centrale palestinienne pourrait être le dernier ajout du Chieftain.

Le quota d’étrangers étant déjà atteint, l’équipe de Mario Salas ne peut acquérir des joueurs de nationalité chilienne que s’ils souhaitent continuer à se renforcer pour la saison prochaine, et l’un des endroits les plus importants à couvrir est la défense. Anibal Mosa, président d’Albo, fera tout son possible pour obtenir les services du joueur Nicolás Díaz, une grande campagne en Palestine. Si cette signature pouvait être conclue, ils mettraient fin à leur participation à ce marché de pass.