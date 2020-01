⚡ Rayados jour et heure – Pumas

FLASH: Les deux équipes se rencontreront pour la troisième date du tournoi Clausura 2020.

Rayados et Pumas se reverront pour le championnat local ce dimanche. Pumas vient d’ajouter une victoire et un match nul jusqu’à présent dans le tournoi, tandis que Monterrey a égalé son premier et unique match à ce jour dans le tournoi contre Morelia. La réunion aura lieu au Stade olympique universitaire à 12h00, heure mexicaine.

