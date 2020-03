✍️ Avant le moment le plus décisif du match

Le président du gouvernement l’a confirmé hier. L’Espagne sera complètement paralysée (à l’exception des secteurs essentiels) pendant un maximum de deux semaines. Le match contre le coronavirus entre dans sa section la plus décisive.

C’est compliqué. Le rival a commencé à gagner et pour couronner le tout, il nous a laissé sans plusieurs de nos meilleurs joueurs. Mais petit à petit, il semble que nous gagnions la bataille.

La tactique que nous suivons commence à porter ses fruits, mais nous ne pouvons la briser au premier changement. Le rival continuera d’attaquer et nous ne savons jamais où il pourrait nous surprendre.

Bien sûr, malgré les efforts, l’inverse continue d’exploiter les points faibles de notre système. Les jours passent et il devient de plus en plus difficile de se battre. Mais quand c’est plus difficile c’est quand cette équipe donne sa meilleure version.

Les minutes décisives arrivent. Les minutes qui peuvent changer la direction d’un match. En suivant bien les lieux, le rival commencera à faiblir. Et au moment où cela se produit, le retour commencera.

Il y aura du temps pour demander au personnel technique et au conseil d’administration les responsabilités. Répondons maintenant, même si certains ne sont pas à la hauteur de leur travail.