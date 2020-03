✍️ Le meilleur de l’être humain

Lorsque l’humanité vit des moments difficiles et troublés, où tout semble tomber comme un château de cartes, l’être humain montre son meilleur visage et est capable du meilleur. Dans la vie et dans le football.

Une crise économique mondiale qui se cache, la pandémie qui peut provoquer un changement dans notre mode de vie … peu importe. L’être humain est capable du meilleur dans ces situations. Il l’a prouvé tout au long de l’histoire et cette fois-ci ce n’est pas moins.

@RealZaragoza @ xaviaguado6 Quelle meilleure façon d’être en quarantaine que de sortir sur les balcons pour chanter l’hymne de Saragosse, cela vient de se produire dans notre urbanisation … pic.twitter.com/GBvS3tvNre

– Gachupin (@zaragozanoenmex) 15 mars 2020

Nous le voyons tous les jours avec les applaudissements d’un personnel de santé et de service qui démontre son niveau de la Ligue des champions ou des millions de demandes d’aide aux plus vulnérables qui sont vues ces jours-ci. Peu importe si les choses se compliquent. L’être humain montre toujours son visage.

Et le monde du football ne fait pas exception. Dans ces moments de confinement forcé, les voisins sortent sur leurs balcons pour s’encourager. Certains chantent l’hymne de leur équipe, d’autres proposent leurs services pour venir en aide aux plus démunis.

Ou fiers de vous! 👏🏻 @ aromero7willy et @ meseguer15 sont #PrimeraIberdrola, acteurs médicaux et solidaires.

RA ¡BRAVO !! 👏🏻

👉🏻 Ici, nous vous avons raconté leurs histoires: https://t.co/6uzDwvLWff pic.twitter.com/f2D0PM3Xid

– RFEF (@rfef) 16 mars 2020

Même plusieurs acteurs se sont mis à la disposition des autorités sanitaires pour vaincre cette pandémie. Nous ne sommes pas seuls. Et c’est que l’être humain est extraordinaire, et plus en ces temps où ils sont mal donnés.