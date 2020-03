✍️L’avenir, ce sont les nouveaux à connaître, pas les anciens

Deux noms sont plus qu’écrits sur la liste des ventes, et les remplaçants sont déjà à la maison.

Si une sensation pouvait être confirmée dans la durée de la normalité de la Liga 2019/20, c’est que pour le Real Madrid, il y a deux noms qui ne sont tout simplement pas et ne feront pas partie des plans de Zidane.

D’une part, la relation de plus en plus tragicomique avec Gareth Bale, qui continue de coûter à Madrid tous les millions qu’il y a eu et d’avoir à finir par être un symbole de «résistance» et de rébellion dans les rangs meringués, même si la rébellion est pour Le golf.

De l’autre, un James qui n’a tout simplement pas gagné d’espace sur le campus. Sa santé n’a pas été le principal obstacle à son adaptation au deuxième cycle de Zidane, et c’est ce manque de confiance en lui qui va le faire sortir du Bernabéu au plus vite.

Les loups seraient intéressés par James Rodriguez du Real Madrid et ont “demandé” à Jorge Mendes de l’aider à négocier un accord.

La partie espagnole voudrait 80 millions d'euros dont les loups espèrent que Mendes pourra aider à réduire considérablement le prix.

10 mars 2020

Bien que les pertes nous fassent penser que l’équipe n’est pas à la hauteur, la vérité est que dans les rangs madrilènes, les pièces de rechange seront déjà prêtes à finir de mordre.

S’ils faisaient quelque chose de bien, c’était pour faire les achats nécessaires pour le remplacement générationnel à temps pour qu’ils soient à un bon prix. Ainsi, les deux pièces appelées à finir de franchir le pas sont déjà dans les plans: Martin Odegaard et Rodrygo.

AVIS OFFICIEL: Accord avec @realmadrid pour le transfert de @ martinio98 pour une saison

5 juillet 2019

Le Norvégien est chanté au retour de Madrid pour l’été prochain, après ce qui a été un grand cycle avec la Real Sociedad, et la seule chose qui reste à faire est de résoudre la vérité derrière le prêt de deux ans, tant de dimes et de diretes dans la presse , Madrid et le Real ont causé. Même sans lui, la présence de James a été minime, c’est pourquoi son arrivée n’est pas encore si urgente et si le Colombien s’en va.

Quant à Bale, le Brésilien Rodrygo, qui a déjà laissé un bon goût dans les minutes qu’il a joué avec la première équipe cette saison. Dans votre cas, il vous suffit de faire un pas en avant, car le reste a toutes les bases couvertes.

Ainsi, l’avenir s’annonce plus prometteur, précisément parce qu’ils savent déjà qui sont les héritiers de deux noms qui ne comptent pas pour Zizou après la fin de cette campagne.