✍️Moins c’est plus – Onefootball English

La pandémie a révélé la fragilité des plans et la saturation du calendrier.

Une urgence sanitaire ne devrait pas nécessiter trop de réarrangement. Les choses quand elles doivent s’arrêter doivent s’arrêter. Mais d’innombrables engagements commerciaux, ceux qui paient absolument tout ce que nous aimons et aimons dans le football, restent une priorité, et un incontournable. Sans argent, il n’y a pas de spectacle, mais les clubs jouent à l’existence post-coronavirus.

Cependant, ce qui semble incompréhensible est le scénario de plus en plus exigeant pour un footballeur de haut niveau. Plus de tournois de clubs, plus de présaison, des équipes plus amicales, plus, plus, toujours plus

Il est vrai que la médecine sportive a transformé les procédures qui mettaient fin aux courses en solutions beaucoup plus supportables: un ligament croisé est de plus en plus rapide à guérir, comme tant d’autres blessures. Il est également vrai que ces avancées ont prolongé la vie active d’un footballeur professionnel, ainsi que redessiné les courbes d’évolution de la forme, étant désormais monnaie courante à 31 ans, âge qui signifiait auparavant le début de la fin.

Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a appelé le football à faire preuve de solidarité et d’unité dans la lutte contre le coronavirus: https://t.co/fV0TzWuI8B pic.twitter.com/WRoAdKzb4t

– FIFA Media (@fifamedia) 24 mars 2020

Mais il est également vrai que le but de ces avancées en médecine n’est pas de permettre aux athlètes d’exploiter de plus en plus, mais de les empêcher de se blesser de moins en moins.

Si la pandémie nous fait apprécier le déséquilibre qu’une saison de football devient dû à tous les engagements qui doivent être pris, il faut aussi comprendre que, à feu doux, le calendrier de plus en plus brutal d’un footballeur professionnel exige des charges de son corps. inhumain.

Quelque chose doit donner et ce ne doit pas être la santé.